Солнечное затмение в Весах 2 октября 2024 года: что можно и нельзя делать

В день солнечного затмения нельзя начинать важные дела и принимать серьезные решения. Старайтесь придерживаться графика дня и правильного питания.

Related video

2 октября произойдет солнечное затмение в знаке Весов — событие, которое астрологически несет мощную энергетику для изменений и переоценки важных сфер жизни. Затмение начнется около 16:00 по киевскому времени и продлится до вечера. Энергетика этого затмения связана с темами партнерства, справедливости и гармонии, что типично для Весов, по словам астролога Анжелы Перл.

Чего ожидать от солнечного затмения 2 октября?

Это затмение призывает к пересмотру отношений, как личных, так и профессиональных. Возникает необходимость найти баланс между собственными потребностями и интересами окружающих. Могут возникнуть ситуации, требующие компромиссов или исправления старых ошибок в отношениях. Также могут всплыть темы честности, справедливости и соблюдения обязательств.

Ожидайте:

перемен в отношениях;

прояснения давно нерешенных вопросов;

обновления энергетики и желания стремиться к гармонии в жизни;

возможного завершения некоторых ситуаций, которые больше не приносят вам пользу.

Что можно делать в период солнечного затмения 2 октября:

Пересматривать свои отношения: это время для анализа, нужны ли вам старые привязанности и привычки.

Начинать что-то новое, связанное с личным развитием или сотрудничеством, но осторожно — лучше всего запланировать конкретные шаги на ближайшие недели.

Практиковать медитации и техники заземления, чтобы сохранять внутренний баланс и не поддаваться резким изменениям настроения.

Что нельзя делать в период солнечного затмения 2 октября:

Принимать важные решения на эмоциях: затмения несут напряженную энергетику, и важные действия могут быть необдуманными.

Начинать новые проекты, особенно те, которые требуют больших затрат энергии. Лучше дождаться, когда влияние затмения ослабнет.

Конфликтовать: старайтесь избегать разногласий, так как напряженные аспекты затмения могут усилить противоречия.

Это время подходит для глубокого анализа, осознания своих истинных намерений и подготовки к переменам, которые начнут разворачиваться в течение ближайших месяцев.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет с деньгами в октябре 2024 года