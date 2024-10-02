Сонячне затемнення у Терезах 2 жовтня 2024 року: що можна і не можна робити

У день сонячного затемнення не можна починати важливі справи й ухвалювати серйозні рішення. Намагайтеся дотримуватися графіка дня і правильного харчування.

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2 жовтня відбудеться сонячне затемнення у знаку Терезів — подія, яка астрологічно несе потужну енергетику для змін і переоцінки важливих сфер життя. Затемнення розпочнеться близько 16:00 за київським часом і триватиме до вечора. Енергетика цього затемнення пов'язана з темами партнерства, справедливості та гармонії, що типово для Терезів, за словами астрологині Анжели Перл.

Чого очікувати від сонячного затемнення 2 жовтня?

Це затемнення закликає до перегляду стосунків, як особистих, так і професійних. Виникає необхідність знайти баланс між власними потребами та інтересами оточуючих. Можуть виникнути ситуації, що вимагають компромісів або виправлення старих помилок у стосунках. Також можуть спливти теми чесності, справедливості та дотримання зобов'язань.

Чекайте:

змін у стосунках;

прояснення давно невирішених питань;

оновлення енергетики та бажання прагнути до гармонії в житті;

можливого завершення деяких ситуацій, які більше не приносять вам користі.

Що можна робити в період сонячного затемнення 2 жовтня:

Переглядати свої стосунки: це час для аналізу, чи потрібні вам старі прихильності та звички.

Починати щось нове, пов'язане з особистим розвитком або співпрацею, але обережно — найкраще запланувати конкретні кроки на найближчі тижні.

Практикувати медитації та техніки заземлення, щоб зберігати внутрішній баланс і не піддаватися різким змінам настрою.

Що не можна робити в період сонячного затемнення 2 жовтня:

Приймати важливі рішення на емоціях: затемнення несуть напружену енергетику, і важливі дії можуть бути необдуманими.

Починати нові проєкти, особливо ті, які вимагають великих витрат енергії. Краще дочекатися, коли вплив затемнення ослабне.

Конфліктувати: намагайтеся уникати розбіжностей, оскільки напружені аспекти затемнення можуть посилити протиріччя.

Цей час підходить для глибокого аналізу, усвідомлення своїх справжніх намірів і підготовки до змін, які почнуть розгортатися протягом найближчих місяців.

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