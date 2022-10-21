Солнечное затмение в октябре 2022 года: когда и во сколько его увидят жители Украины

Частичное солнечное затмение произойдет уже 25 октября и в это время Солнце не полностью, но закроет собой Луна.

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Солнечное затмение, которое произойдет на следующей неделе, а именно во вторник, 25 октября, будет частичным. То есть Солнце не полностью перекроет Луна. Это будет уже второе частичное солнечное затмение в этом году и жители Украины смогут увидеть его, пишет Forbes.

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Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в первой половине дня во вторник, 25 октября. Особенно хорошо оно будет видно жителям Европы, северо-восточной Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Не повезет в этом плане жителям США и Канады.

Если в Западной Европе будет видно, как Луна закроет Солнце на 15-30%, то в Украине можно будет наблюдать за 50-60%-ным перекрытием Солнца нашим спутником. Наблюдать за этим событием можно будет примерно с 9 утра до 12 часов дня.

[ + – ] Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в первой половине дня во вторник, 25 октября. Особенно хорошо оно будет видно жителям Европы, северо-восточной Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока Фото: Twitter

Что происходит во время частичного солнечного затмения?

В течение всего нескольких часов, когда происходит новолуние и Луна практически не видна с Земли, но находится между планетой и Солнцем, наш спутник кажется "откусывает" кусочек звезды. Затмение начинается с небольшого затемненного участка, а потом разрастается до того, что Луна почти полностью закрывает Солнце, достигает пика и в конечном итоге, Солнце снова становится полностью видимым. Согласно прогнозам, пик этого солнечного затмения в Украине будет виден примерно в 10.30 утра, 25 октября.

Опасны ли частичные солнечные затмения?

Напрямую, без защитных средств, наблюдать за солнечным затмением нельзя. Для этого нужно либо использовать специальные очки, либо телескоп или бинокль. Иначе можно ослепнуть из-за сильного потока излучения.

Когда будет следующее солнечное затмение?

Безопасно смотреть на Солнце можно только во время полного солнечного затмения, да и то, этот период составляет всего от одной до семи минут, когда звезда полностью закрыта Луной. Этот короткий период появляется во время пика затмения. Но в основном полное солнечное затмение похоже на частичное затмение с той лишь разницей, что спутник Земли полностью перекроет Солнце. В этот период можно увидеть корону Солнца, его более горячую внешнюю оболочку атмосферы, которая будет ярко светиться вокруг черного круга Луны.

Такое затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Но лучше всего его будет видно жителям Австралии, Индонезии и островов в Тихом океане.

[ + – ] В основном полное солнечное затмение похоже на частичное затмение с той лишь разницей, что спутник Земли полностью перекроет Солнце. В этот период можно увидеть корону Солнца, его более горячую внешнюю оболочку атмосферы, которая будет ярко светиться вокруг черного круга Луны Фото: space.com

Как уже писал Фокус, недавно космический аппарат, который находится на орбите Марса, запечатлел уникальное событие. Он смог увидеть, как спутник Марса Деймос затмил собой Юпитер.