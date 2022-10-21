Сонячне затемнення у жовтні 2022 року: коли та коли його побачать жителі України

Часткове сонячне затемнення відбудеться вже 25 жовтня і в цей час Сонце не повністю, але закриє Місяць.

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Сонячне затемнення, яке відбудеться наступного тижня, а саме у вівторок, 25 жовтня, буде частковим. Тобто Сонце не повністю перекриє Місяць. Це буде вже друге часткове сонячне затемнення цього року і українці зможуть побачити його, пише Forbes.

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Часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати у першій половині дня у вівторок, 25 жовтня. Особливо добре воно буде видно для мешканців Європи, північно-східної Африки, Центральної Азії та Близького Сходу. Не пощастить у цьому плані мешканцям США та Канади.

Якщо в Західній Європі буде видно, як Місяць закриє Сонце на 15-30%, то в Україні можна буде спостерігати за 50-60% перекриттям Сонця нашим супутником. Спостерігати за цією подією можна буде приблизно з 9 ранку до 12 години дня.

[ + – ] Часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати у першій половині дня у вівторок, 25 жовтня. Особливо добре воно буде видно мешканцям Європи, північно-східної Африки, Центральної Азії та Близького Сходу Фото: Twitter

Що відбувається під час часткового сонячного затемнення?

Протягом всього кількох годин, коли відбувається молодик і Місяць практично не видно із Землі, але знаходиться між планетою та Сонцем, наш супутник здається "відкушує" шматочок зірки. Затемнення починається з невеликої затемненої ділянки, а потім розростається до того, що Місяць майже повністю закриває Сонце, досягає піку і зрештою Сонце знову стає повністю видимим. Згідно з прогнозами, пік цього сонячного затемнення в Україні буде видно приблизно о 10.30 ранку, 25 жовтня.

Чи небезпечні часткові сонячні затемнення?

Безпосередньо, без захисних засобів, спостерігати за сонячним затемненням не можна. Для цього потрібно використовувати спеціальні окуляри, або телескоп або бінокль. Інакше можна осліпнути через сильний потік випромінювання.

Коли буде наступне сонячне затемнення?

Безпечно дивитися на Сонце можна лише під час повного сонячного затемнення, та й те, цей період складає всього від однієї до семи хвилин, коли зірка повністю закрита Місяцем. Цей короткий період з'являється під час піка затемнення. Але здебільшого повне сонячне затемнення схоже на часткове затемнення з тією різницею, що супутник Землі повністю перекриє Сонце. У цей період можна побачити корону Сонця, його гарячішу зовнішню оболонку атмосфери, яка яскраво світитиметься навколо чорного кола Місяця.

Таке затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року. Але найкраще його буде видно мешканцям Австралії, Індонезії та островів у Тихому океані.

[ + – ] Здебільшого повне сонячне затемнення схоже на часткове затемнення з тією різницею, що супутник Землі повністю перекриє Сонце. У цей період можна побачити корону Сонця, його гарячішу зовнішню оболонку атмосфери, яка яскраво світитиметься навколо чорного кола Місяця Фото: space.com

Як уже писав Фокус, нещодавно космічний апарат, який знаходиться на орбіті Марса, зобразив унікальну подію. Він зміг побачити, як супутник Марса Деймос затьмарив собою Юпітер.