Неймовірний краєвид. Космічний апарат зміг зобразити затемнення Юпітера супутником Марса (відео)

Апарат Mars Express зміг не лише сфотографувати затемнення Юпітера, а й його чотирьох головних супутників.

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У Сонячній системі постійно щось відбувається і не завжди захопливі події потрапляють в об'єктиви камер космічних апаратів. Але орбітальному апарату Mars Express, що обертається навколо Марса на відстані 100 млн км від Землі, вдалося зняти затемнення Юпітера супутником Червоної планети Деймосом, пише ScienceAlert.

Супутник Марса Деймос, розміром всього 15 км, зміг затьмарити під час свого проходження на тлі Юпітера, не тільки сам газовий гігант, а й 4 його головні супутники. Ця дивовижна подія змогла зафіксувати космічний апарат Mars Express і він зробив серію з 80 фотографій, з яких вчені створили короткий відеоролик. Варто зауважити, що в цей момент Деймос знаходився на відстані 745 млн км від Юпітера та його супутників, які здаються маленькими яскравими об'єктами на тлі супутника Марса.

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[ + – ] Деймос. Знімок зроблений орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

За словами вчених з Європейського космічного агентства, те, що стався такий збіг у розташуванні Деймоса та Юпітера з його супутниками, дуже незвично. Адже в цей момент супутник Марса повинен бути точно в площині орбіти своїх далеких космічних сусідів, щоб це сталося.

[ + – ] За словами вчених із Європейського космічного агентства, те, що стався такий збіг у розташуванні Деймоса та Юпітера з його супутниками (на фото), дуже незвичайно. Адже в цей момент супутник Марса повинен знаходитись точно в площині орбіти своїх далеких космічних сусідів, щоб це сталося. Фото: Apophis

На відео можна побачити, як Деймос повільно рухається і закриває собою спочатку крижаний супутник Юпітера — Європу, потім найбільший супутник у Сонячній системі — Ганімед, потім він закриває собою Юпітер і закінчує свою подорож затемненням вулканічного супутника — Іо, і другого за величиною супутника гіганта — Каллісто.

Дані спостереження апарату Mars Express дозволили вченим точніше обчислити положення та орбіту Деймоса. Ці знання можуть допомогти в розумінні того, звідки взагалі у Марса з'явилися супутники Деймос і більший Фобос.

Досі вчені точно не знають, чи ці супутники є астероїдами, які притягнув до себе Марс, чи вони були частиною якогось іншого величезного космічного об'єкта, який був зруйнований. Нові дані про орбіти супутників Марса можуть допомогти спрогнозувати вченим, що з ними станеться у майбутньому.

Зараз вчені вважають, що Фобос повільно наближається до Червоної планети і через 100 млн років гравітація Марса зруйнує цей супутник і уламки, що залишилися, утворюють кільце навколо четвертої планети від Сонця.

[ + – ] Фобос. Знімок зроблений орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

За словами вчених, зовсім інша ситуація складається у Деймоса. Він навпаки відлітає від Марса і через мільйони років його не зможе втримати гравітація планети і цей супутник розпочне свою самостійну подорож Сонячною системою.

Про те, що Фобос таки вріжеться в Марс, згідно з недавнім дослідженням, вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що марсоходу Perseverance вдалося побачити з поверхні Марса сонячне затемнення, коли Фобос проходив на тлі Сонця.