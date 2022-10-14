Невероятный вид. Космический аппарат смог запечатлеть затмение Юпитера спутником Марса (видео)

Аппарат Mars Express смог не только сфотографировать затмение Юпитера, но и его четырех главных спутников.

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В Солнечной системе постоянно что-то происходит и не всегда действительно захватывающие события попадают в объективы камер космических аппаратов. Но орбитальному аппарату Mars Express, который вращается вокруг Марса на расстоянии в 100 млн км от Земли, удалось заснять затмение Юпитера спутником Красной планеты Деймосом, пишет ScienceAlert.

Спутник Марса Деймос, размером всего в 15 км, смог затмить во время своего прохождения на фоне Юпитера, не только сам газовый гигант, но и 4 его главных спутника. Это удивительное событие смог запечатлеть космический аппарат Mars Express и он сделал серию из 80 фотографий, из которых ученые создали короткий видеоролик. Стоит заметить, что в этот момент Деймос находился на расстоянии в 745 млн км от Юпитера и его спутников, которые кажутся маленькими яркими объектами на фоне спутника Марса.

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[ + – ] Деймос. Снимок сделан орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

По словам ученых из Европейского космического агентства, то, что произошло такое совпадение в расположении Деймоса и Юпитера с его спутниками, очень необычно. Ведь в этот момент спутник Марса должен находится точно в плоскости орбиты своих далеких космических соседей, чтобы это произошло.

[ + – ] По словам ученых из Европейского космического агентства, то, что произошло такое совпадение в расположении Деймоса и Юпитера с его спутниками (на фото), очень необычно. Ведь в этот момент спутник Марса должен находится точно в плоскости орбиты своих далеких космических соседей, чтобы это произошло Фото: ESA

На видео можно увидеть, как Деймос медленно двигается и затмевает собой сначала ледяной спутник Юпитера — Европу, затем самый большой спутник в Солнечной системе — Ганимед, потом он закрывает собой Юпитер и заканчивает свое путешествие затмением вулканического спутника — Ио, и второго по величине спутника газового гиганта – Каллисто.

Данные наблюдения аппарата Mars Express позволили ученым более точно вычислить положение и орбиту Деймоса. Эти знания могут помочь в понимании того, откуда вообще у Марса появились спутники Деймос и более крупный Фобос.

До сих пор ученые точно не знают, являются ли эти спутники астероидами, которые притянул к себе Марс, или они были частью какого-то другого огромного космического объекта, который был разрушен. Новые данные об орбитах спутников Марса могут помочь спрогнозировать ученым, что с ними произойдет в будущем.

Сейчас ученые считают, что Фобос медленно, но верно, приближается к Красной планете и через 100 млн лет гравитация Марса разрушит этот спутник и оставшиеся обломки образуют кольцо вокруг четвертой планеты от Солнца.

[ + – ] Фобос. Снимок сделан орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

По словам ученых, совсем другая ситуация складывается у Деймоса. Он наоборот улетает от Марса и через миллионы лет его не сможет удержать гравитация планеты и этот спутник начнет свое самостоятельное путешествие по Солнечной системе.

О том, что Фобос все-таки врежется в Марс, согласно недавнему исследованию, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что марсоходу Perseverance удалось увидеть с поверхности Марса солнечное затмение, когда Фобос проходил на фоне Солнца.