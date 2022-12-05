За кілька днів Марс зникне, і без Місяця не обійдеться: як побачити подію

Унікальну подію можна буде побачити неозброєним оком, і для цього просто не проспати.

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У четвер, 8 грудня, жителі майже всієї північної півкулі Землі стануть свідками незабутньої події. У цей день Марс зникне. Щоправда, не назавжди, і це пов'язано з нашим супутником, пише The Guardian.

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Надзвичайне видовище, коли Марс сховається за Місяцем, можна буде спостерігати вранці, 8 грудня. Саме в цей день Місяць закриє собою Червону планету, і ця відома астрономічна подія називається покриття.

У такому космічному явищі немає нічого незвичайного, і воно відбувається, коли будь-який об'єкт, що розташований ближче до Землі, закриває собою більш далекий об'єкт. Насправді найчастіше термін покриття використовують якраз у тих випадках, коли Місяць закриває собою планети чи зірки.

Це й відбудеться вранці у четвер, 8 грудня, приблизно о 6:58, коли Місяць закриє Марс. Уже з вечора середи наш супутник наближатиметься до Марса на нічному небі. Ну а вже ближче до сьомої ранку Місяць пройде на небі так, що четверта планета від Сонця зникне для огляду на деякий час.

[ + – ] Надзвичайне видовище, коли Марс зникне за Місяцем, можна буде спостерігати вранці, 8 грудня. Саме в цей день Місяць закриє собою Червону планету, і ця відома астрономічна подія називається покриття Фото: Девятая планета

Покриття Марса продовжуватиметься приблизно 1 годину, перш ніж планета знову з'явиться в небі. На території України в цей день схід Сонця відбудеться приблизно о 7:45, тому є шанс не використати додаткових засобів, щоб побачити покриття Марса.

Але найкраще таке затемнення Місяцем Марса буде видно з території Скандинавії, Ісландії, Гренландії та Канади. Хоча жителі більшої половини північної півкулі мають шанс її також добре побачити.

8 грудня Марс буде дуже яскравим, адже він відбиватиме максимально можливу кількість світла Сонця. Це пов'язано з його розташуванням у цей день у космосі.

Як уже писав Фокус, у небі над Землею з'явився новий дуже яскравий об'єкт, і це вже створює певні проблеми для вчених.

Також Фокус писав про те, що наприкінці жовтня Місяць хоч і не повністю, але закрив собою Сонце.

Як уже писав Фокус, один із космічних апаратів зміг сфотографувати подію, яку неможливо було побачити із Землі. У цей час Місяць також закрив собою Сонце.