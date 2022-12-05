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Технології та наука

За кілька днів Марс зникне, і без Місяця не обійдеться: як побачити подію

покриття, затемнення, Марс, Місяць
Фото: Forbes | Унікальну подію можна буде побачити неозброєним оком

Унікальну подію можна буде побачити неозброєним оком, і для цього просто не проспати.

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У четвер, 8 грудня, жителі майже всієї північної півкулі Землі стануть свідками незабутньої події. У цей день Марс зникне. Щоправда, не назавжди, і це пов'язано з нашим супутником, пише The Guardian.

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Надзвичайне видовище, коли Марс сховається за Місяцем, можна буде спостерігати вранці, 8 грудня. Саме в цей день Місяць закриє собою Червону планету, і ця відома астрономічна подія називається покриття.

У такому космічному явищі немає нічого незвичайного, і воно відбувається, коли будь-який об'єкт, що розташований ближче до Землі, закриває собою більш далекий об'єкт. Насправді найчастіше термін покриття використовують якраз у тих випадках, коли Місяць закриває собою планети чи зірки.

Це й відбудеться вранці у четвер, 8 грудня, приблизно о 6:58, коли Місяць закриє Марс. Уже з вечора середи наш супутник наближатиметься до Марса на нічному небі. Ну а вже ближче до сьомої ранку Місяць пройде на небі так, що четверта планета від Сонця зникне для огляду на деякий час.

покриття, затемнення, Марс, Місяць Fullscreen
Надзвичайне видовище, коли Марс зникне за Місяцем, можна буде спостерігати вранці, 8 грудня. Саме в цей день Місяць закриє собою Червону планету, і ця відома астрономічна подія називається покриття
Фото: Девятая планета

Покриття Марса продовжуватиметься приблизно 1 годину, перш ніж планета знову з'явиться в небі. На території України в цей день схід Сонця відбудеться приблизно о 7:45, тому є шанс не використати додаткових засобів, щоб побачити покриття Марса.

Але найкраще таке затемнення Місяцем Марса буде видно з території Скандинавії, Ісландії, Гренландії та Канади. Хоча жителі більшої половини північної півкулі мають шанс її також добре побачити.

8 грудня Марс буде дуже яскравим, адже він відбиватиме максимально можливу кількість світла Сонця. Це пов'язано з його розташуванням у цей день у космосі.

Як уже писав Фокус, у небі над Землею з'явився новий дуже яскравий об'єкт, і це вже створює певні проблеми для вчених.

Також Фокус писав про те, що наприкінці жовтня Місяць хоч і не повністю, але закрив собою Сонце.

Як уже писав Фокус, один із космічних апаратів зміг сфотографувати подію, яку неможливо було побачити із Землі. У цей час Місяць також закрив собою Сонце.