Так высоко еще никто не летал. Вертолет Ingenuity установил рекорд на Марсе (видео)

Марсианский вертолет поднялся над поверхностью планеты выше, чем когда-либо, и установил еще несколько рекордов.

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Вертолет Ingenuity совершил свой 35-й полет над поверхностью Марса и взлетел на высоту в 14 метров, чего еще никогда не делал до этого. Также этот первый летательный аппарат на другой планете уже преодолел огромное расстояние за все время полетов на Красной планете и находился в воздухе рекордное количество времени, пишет Space.

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3 декабря 2022 года войдет в историю как день, когда первый летательный аппарат на другой планете смог подняться на максимальную на сегодня высоту. Вертолет Ingenuity, который весит всего 1,8 кг, во время своего 35-го полета на Марсе поднялся в воздух на высоту в 14 метров, что является абсолютным рекордом для него.

Во время предыдущих трех полетов этот вертолет смог подняться на высоту в 12 метров, но теперь он становил новую планку для высоты полетов, которую возможно сможет также преодолеть. Во время 35-го полета Ingenuity преодолел расстояние в 15 метров, а сам полет продолжался 52 секунды. Этот летательный аппарат является первым в своем роде, который смог осуществить полет на другой планете, в данном случае на Марсе.

[ + – ] Вертолет Ingenuity, который весит всего 1,8 кг, во время своего 35-го полета на Марсе поднялся в воздух на высоту в 14 метров, что является абсолютным рекордом для него Фото: NASA

За все время своих исследовательских вылетов он уже преодолел в общей сложности 7 407 метров расстояния и за это время находился в воздухе почти 1 час. То есть он уже установил рекорд дальности и длительности полетов на другой планете, если брать общую статистику. Конечно пока что его достижения не с чем сравнить, но это важная веха в космических исследованиях.

Полет, который осуществил вертолет Ingenuity 3 декабря, стал первым с 22 ноября и вторым после серьезного обновления его программного обеспечения. Согласно заявлению NASA, новое обновление позволит вертолету лучше ориентироваться на местности и осуществлять более безопасные посадки.

Марсианский вертолет Ingenuity совершил посадку на поверхность Красной планеты вместе с марсоходом Perseverance в кратете Езеро еще в феврале прошлого года. В NASA хотели проверить насколько возможен полет летательного аппарата в разреженной атмосфере Марса.

Ученые планировали, что вертолет сможет осуществить всего 5 вылетов, но данные показали, что этот летательный аппарат намного более живуч, а потому его миссия была продлена. Вертолет неоднократно сталкивался с разными трудностями, но если все будет хорошо, то скоро NASA сможет отметить двухлетний юбилей полетов вертолета на Марсе. Сейчас этот летательный аппарат помогает марсоходу Perseverance передвигаться по поверхности, избегая разных опасностей в кратере Езеро, диаметром в 45 км.

В этом кратере миллиарды лет назад находилось озеро и дельта реки, поэтому марсоход продолжает собирать образцы горной породы в надежде обнаружить в них признаки внеземной жизни. Эти образцы будут доставлены на Землю в начале следующего десятилетия.

Фокус уже писал о необычном предмете, который "прилип" к вертолету Ingenuity и в NASA долго пытались понять, что же это такое.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance сделал снимки одного из самых сложных полетов марсианского вертолета.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Марсе скрытую структуру под его поверхностью, а это означает, что эту планету нельзя назвать мертвой и там происходит геологическая активность.