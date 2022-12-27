С Новым годом, Марс. На Красной планете только что начался 37-й год

На Красной планете совсем другая система исчисления лет, и здесь 1 год длится 2 земных года.

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В NASA сообщили, что фанаты Марса могут уже пить новогоднее шампанское, ведь Новый год на Марсе наступил 26 декабря, пишет Space.

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О том, что на Марсе уже наступил Новый год в NASA сообщили вскоре после того, как марсоход Perseverance впервые в истории совершил важное событие на другой планете. Он уже начал создавать "склад" из титановых пробирок, в которых хранятся образцы марсианской горной породы.

Как уже писал Фокус, космический аппарат оставил на поверхности Красной планеты в кратере Езеро уже вторую емкость с образцом, причем это образец-рекордсмен – он самый длинный из всех, которые когда-либо удавалось собрать марсоходу. Эти титановые пробирки уже в начале следующего десятилетия могут быть доставлены на Землю. Подробнее об этой миссии Фокус также писал.

NASA сообщило в Twitter, что они неспроста начали отмечать Новый год на Марсе раньше, чем он наступит на Земле.

[ + – ] В NASA сообщили, что фанаты Марса могут уже пить новогоднее шампанское, ведь Новый год на Марсе наступил 26 декабря Фото: NASA

Первый облет Красной планеты совершил космический аппарат "Маринер-4" еще 14 июля 1965 года, но ученые начинают отсчет начала нового года на Марсе с того момента, когда планета достигла своего весеннего северного равноденствия в 1955 году. В сообщении NASA сказано, что нужно было выбрать произвольную точку на для начала летоисчисления на Марсе, ведь ученым просто необходима такая система. Исчисление марсианских лет помогает ученым отслеживать долгосрочные наблюдения, такие как данные о погоде, собранные космическими аппаратами за десятилетия изучения Марса.

[ + – ] Поскольку Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, этой планете нужно примерно в два раза больше времени, чтобы совершить полный оборот вокруг нашей звезды. Поэтому год на Марсе длится 687 дней Фото: NASA

Поскольку Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, этой планете нужно примерно в два раза больше времени, чтобы совершить полный оборот вокруг нашей звезды. Поэтому год на Марсе длится 687 дней, и, кстати, в последний раз, когда NASA отмечало Новый год на Красной планете, марсоход Perseverance еще даже не приземлился.

Этот аппарат совершил посадку 18 февраля 2021 года в кратере Езеро, а значит он находится на Марсе почти 1 марсианский год. Помимо того, что марсоход уже начал создавать склад из титановых пробирок с образцами, его компаньон, марсианский вертолет Ingenuity уже совершил 37 полетов над поверхностью планеты. Как уже писал Фокус этот летательный аппарат установил рекорд по высоте полета на Марсе.

Сейчас на Красной планете находится несколько космических аппаратов, которые ищут признаки потенциальной жизни и уже в начале 2030-х мы возможно узнаем была ли эта жизнь когда-то на этой пустынной и холодной планете.

Также в NASA показали, как уже писал Фокус, как выглядит зимняя пора на Марсе и какой лед и снег там можно обнаружить.