Марсоход Perseverance уже приготовил подарок для ученых к Рождеству 2033 года: что произошло

Вообще космический аппарат должен приготовить целых 10 подобных "подарков". Но этот особенный.

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Марсоход Perseverance совершил уже второй выброс титановой пробирки с образцом марсианской горной породы на поверхность планеты. Теперь ему нужно в течение ближайших месяцев осуществить еще 8 подобных выбросов и таким образом будет готов "рождественский подарок" на 2033 год, когда эти образцы будут доставлены на Землю, пишет Space.

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Согласно сообщению NASA, марсоход Perseverance осуществил еще один важный этап в подготовке к отправке образцов марсианской горной породы на Землю в следующем десятилетии. Аппарат выбросил уже вторую запакованную титановую пробирку в специально подготовленное место на пустынной поверхности кратера Езеро.

Фокус уже писал о том, что недавно марсоход впервые в истории изучения Марса выбросил первую подобную емкость с горной породой. Но второе хранилище особенно тем, что в нем находится самый длинный кусок горной породы, который когда-либо собирал космический аппарат.

Этот образец марсоход высверлил из марсианского камня этой осенью на краю дельты древней реки, которая расположена в кратере Езеро. Считается, что миллиарды лет назад здесь была не только река, но и огромное озеро, наполненное водой. Поэтому в данных образцах могут храниться следы древней микробной марсианской жизни. Собранный образец горной породы имеет длину почти 7,5 см и это самый длинный образец, который когда-либо брал Perseverance с поверхности Марса.

[ + – ] Данный образец горной породы имеет длину почти 7,5 см и это самый длинный образец, который когда-либо брал Perseverance с поверхности Марса Фото: NASA

Согласно плану NASA, в рамках программы Mars Sample Return, в 2033 году эти образцы могут прибыть на Землю для детального изучения. Дело в том, что во внутреннем хранилище марсохода находятся и другие титановые пробирки с образцами, а также те емкости, которые еще ждут своего заполнения. Именно их аппарат должен будет доставить к месту посадки специальной платформы, которая их передаст на небольшую ракету, а та уже отправит образцы на околомарсианскую орбиту и передаст находящемуся там космическому аппарату. Ну а тот доставит эти емкости на Землю ученым для исследования.

Но может произойти так, что у марсохода Perseverance к моменту прибытия аппаратов из программы Mars Sample Return на Марс, может выйти из строя его двигатель и он не сможет передвигаться. Поэтому 10 емкостей с образцами породы, которые будут выброшены марсоходом доставят на посадочную платформу два новых марсианских вертолета, которые вместе с остальными аппаратами полетят на Марс в 2028 году.

Основная миссия марсохода Perseverance должна завершится в феврале 2023 года, то есть после того, как аппарат "отметит" двухгодичное пребывание на Марсе. Но в NASA надеются на дальнейшее продолжение миссии, ведь, например, марсоход Curiosity уже 10,5 лет успешно работает на Красной планете.

Что касается других аппаратов NASA на Марсе, то Фокус уже писал о том, что было официально объявлено о завершении миссии посадочного аппарата InSight.

Также Фокус писал о том, что NASA показало, как выглядит настоящая зима на Марсе с его необычными пейзажами.