Впервые в истории. Марсоход Perseverance подготовил первую "посылку" для отправки на Землю

Марсоход Perseverance выбросил на поверхность планеты первую готовую титановую пробирку с образцом марсианской горной породы.

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Впервые в истории исследования Марса, аппарат NASA произвел выброс готовой емкости для хранения образцов горных пород на поверхность планеты. Эта титановая трубка является первым подобным хранилищем, которое отправится в конце десятилетия на Землю для подобного изучения его содержимого учеными, пишет New Atlas.

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Уже почти 2 года, с момента посадки на Марсе в феврале 2021-го, марсоход Perseverance проводит сбор образцов местных горных пород и даже местного воздуха в кратере Езеро. Многие из этих образцов марсоход изучает сам с помощью своих приборов, а затем отправляет полученные данные на Землю. Но есть образцы, которые он надежно упаковывает в специальные титановые пробирки и хранит для того, чтобы они отправились на нашу планету уже в конце этого десятилетия в рамках программы Mars Sample Return.

[ + – ] Первую из десяти титановый пробирок марсоход выбросил на расстояние в 89 см от себя 21 декабря 2022 года Фото: NASA

С помощью этих образцов ученые хотят выяснить была ли когда-либо на Марсе жизнь и возможно ее еще можно обнаружить. Пока что NASA совместно с Европейским космическим агентством проводит разработку всех необходимых космических аппаратов, которые будут выполнять миссию по доставке марсианских образцов на Землю.

Согласно предварительному плану, марсоход Perseverance должен будет доставить свои титановые пробирки к месту высадки посадочного аппарата. Тот с помощью роботизированного манипулятора переместит пробирки в небольшую ракету, которая будет на этом аппарате. Далее ракета отправится на орбиту вокруг Марса, где передаст ценные емкости космическому аппарату, который и доставит их на Землю.

Фокус уже подробно писал о программе Mars Sample Return, а также о том, что летом этого года в нее внесли существенные изменения.

[ + – ] Для доставки образцов марсианской почвы на Землю будут задейстованы сразу несколько космических аппаратов Фото: NASA

Если же что-то пойдет не так, то в NASA имеют запасной план для реализации доставки марсианских образцов на нашу планету. Он состоит в том, что Perseverance должен оставить в определенном месте 10 титановых пробирок, таким образом создав первый марсианский склад. Если марсоход не сможет доехать к месту отправки образцов в космос, то специальные марсианские вертолеты, похожие на знаменитый Ingenuity (он уже летает на Марсе), заберут эти емкости и выполнят поставленную задачу.

Первую из десяти титановый пробирок марсоход выбросил на расстояние в 89 см от себя 21 декабря 2022 года. Кстати, этот образец был собран еще 31 января этого года. С помощью камеры, установленной на двухметровом манипуляторе, марсоход сделал несколько снимков титановой емкости, чтобы убедится в ее целостности. Остальные 9 пробирок аппарат будет оставлять в этом же месте в течение следующих двух месяцев.

Фокус уже писал о том, что посадочный аппарат InSight, который изучал сейсмическую активность на Марсе и особенности недр планеты, прислал на Землю свой последний снимок и закончил свою работу навсегда.

Также Фокус писал о том, что орбитальный аппарат NASA сделал снимки "счастливого лица" на поверхности Марса.