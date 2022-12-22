Уперше в історії. Марсохід Perseverance підготував першу "посилку" для відправлення на Землю

Марсохід Perseverance викинув на поверхню планети першу готову титанову пробірку зі зразком марсіанської гірської породи.

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Уперше в історії дослідження Марса, апарат NASA здійснив викид готової ємності для зберігання зразків гірських порід на поверхню планети. Ця титанова трубка є першим подібним сховищем, яке відправиться наприкінці десятиліття на Землю для вивчення його вмісту вченими, пише New Atlas.

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Уже майже 2 роки, з моменту посадки на Марсі у лютому 2021-го, марсохід Perseverance проводить збирання зразків місцевих гірських порід і навіть місцевого повітря у кратері Єзеро. Багато цих зразків марсохід вивчає сам за допомогою своїх приладів, а потім відправляє отримані дані на Землю. Але є зразки, які він надійно пакує у спеціальні титанові пробірки та зберігає для того, щоб вони вирушили на нашу планету вже наприкінці цього десятиліття в межах програми Mars Sample Return.

[ + – ] Першу з десяти титанових пробірок марсохід викинув на відстань 89 см від себе 21 грудня 2022 року Фото: NASA

За допомогою цих зразків учені хочуть з'ясувати чи було колись на Марсі життя і можливо його ще можна виявити. Наразі NASA спільно з Європейським космічним агентством проводить розробку всіх необхідних космічних апаратів, які виконуватимуть місію з доставки марсіанських зразків на Землю.

Згідно з попереднім планом, марсохід Perseverance має доставити свої титанові пробірки до місця висадження посадкового апарату. Той за допомогою роботизованого маніпулятора перемістить пробірки в невелику ракету, яка буде на цьому апараті. Далі ракета вирушить на орбіту навколо Марса, де передасть цінні ємності космічному апарату, який доставить їх на Землю.

Фокус уже докладно писав про програму Mars Sample Return, а також про те, що влітку цього року в неї внесли суттєві зміни.

[ + – ] Для доставлення зразків марсіанського ґрунту на Землю буде задіяно відразу кілька космічних апаратів Фото: NASA

Якщо ж щось піде не так, то NASA мають запасний план для реалізації доставки марсіанських зразків на нашу планету. Він полягає у тому, що Perseverance має залишити у певному місці 10 титанових пробірок, у такий спосіб створивши перший марсіанський склад. Якщо марсохід не зможе доїхати до місця відправлення зразків у космос, то спеціальні марсіанські вертольоти, схожі на знаменитий Ingenuity (він уже літає на Марсі), заберуть ці ємності та виконають поставлене завдання.

Першу з десяти титанових пробірок марсохід викинув на відстань 89 см від себе 21 грудня 2022 року. До речі, цей зразок було зібрано ще 31 січня цього року. За допомогою камери, встановленої на двометровому маніпуляторі, марсохід зробив кілька знімків титанової ємності, щоб переконатися в її цілісності. Інші 9 пробірок апарат залишатиме в цьому ж місці протягом наступних двох місяців.

Фокус уже писав про те, що посадковий апарат InSight, який вивчав сейсмічну активність на Марсі й особливості надр планети, надіслав на Землю свій останній знімок і закінчив свою роботу назавжди.

Також Фокус писав про те, що орбітальний апарат NASA зробив знімки "щасливого обличчя" на поверхні Марса.