Смайли на Марсі. Апарат NASA зробив знімки "щасливого обличчя" на поверхні Червоної планети (фото)

Орбітальний апарат зробив знімок ще одного кратера, схожого на усміхнене обличчя.

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Орбітальний апарат космічного агентства NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) поділився знімками незвичайних утворень усередині кратерів на Марсі, пише Futurism.

За словами члена команди MRO Пола Гейсслера, знімки зацікавили вчених. Гейсслер і його команда припускають, що утворення в марсіанських кратерах, схожі на смайли, можуть бути слідами, залишеними марсіанським льодом, який розтанув під впливом сонячних променів.

Подібні відкладення в кратерах були знайдені тільки на північних рівнинах Марса, які є місцевістю, поцяткованою кратерами, вітром і, можливо, водою.

Але далеко не в усіх кратерах регіону було знайдено відкладення химерної форми. Гейсслер каже, що своєрідні тераси розташовуються лише в кратерах, глибина яких становить 500 метрів і більше.

"Відкладення мають горизонтальні шари, які схожі на тераси. Вони мають нерівну поверхню, утворену невеликими гребенями", — каже експерт NASA.

Команда вчених вважає, що такі візерунки могли утворитися внаслідок перетворення льоду на газ. Зазначається, що кожна тераса є окремою стадією вищезгаданого процесу. Це узгоджується з теорією про те, що колись Марс мав великі запаси води, які згодом перетворилися на лід, а згодом на газ.

Саме зникнення марсіанського льоду призводить до появи на планеті вигадливих краєвидів.

Інші "щасливі обличчя" на Марсі були знайдені у крижаній ділянці південного полюса планети. Вони також утворилися внаслідок сублімації льоду протягом багатьох років.

[ + – ] Інше усміхнене обличчя на Марсі Фото: Марс лицо

Подібні спостереження дають вченим підказки про минуле Марса, а також можуть стати основою захопливих відкриттів у майбутньому, зазначає Гейсслер.

Нагадаємо, серед усіх вигадливих марсіанських пейзажів, на поверхні Червоної планети, також було знайдено "бджолині соти". Учені вважають, що ці утворення також пов'язані з поширенням льоду та його таненням у різні пори року на Марсі.