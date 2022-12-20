Смайлики на Марсе. Аппарат NASA сделал снимки "счастливого лица" на поверхности Красной планеты (фото)

Орбитальный аппарат сделал снимок еще одного кратера, похожего на улыбающееся лицо.

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Орбитальный аппарата космического агентства NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) поделился снимками необычных образований внутри кратеров на Марсе, пишет Futurism.

По словам члена команды MRO Пола Гейсслера, снимки заинтриговали ученых. Гейсслер и его команда предполагают, что образования в марсианских кратерах, похожие на смайлы, могут быть следами, оставленными марсианским льдом, который растаял под воздействием солнечных лучей.

Подобные отложения в кратерах были найдены только на северных равнинах Марса, которые представляют собой местность испещренную кратерами, ветром и возможно, водой.

Но далеко не во всех кратерах региона были найдены отложения причудливой формы. Гейсслер говорит, что своеобразные террасы располагаются только в кратерах, чья глубина составляет 500 метров и больше.

"Отложения имеют горизонтальный слои, которые похожи на террасы. Они имеют неровную поверхность, образованную небольшими гребнями", — говорит эксперт NASA.

Команда ученых считает, что такие узоры могли образоваться в результате превращения льда в газ. Отмечается, что каждая терраса представляет собой отдельную стадию вышеупомянутого процесса. Это согласуется с теорией о том, что когда-то Марс имел большие запасы воды, который со временем превратились в лед, а позже в газ.

Именно исчезновение марсианского льда приводит к появлению на планете затейливых пейзажей.

Другие "счастливые лица" на Марсе были найдены в ледяной области южного полюса планеты. Они также образовались в результате сублимации льда в течение многих лет.

[ + – ] Другое улыбающееся лицо на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Подобные наблюдения дают ученым подсказки о прошлом Марса, а также могут стать основой для захватывающих открытий в будущем, отмечает Гейсслер.

Напомним, среди всех затейливых марсианских пейзажей, на поверхности Красной планеты, также были найдены "пчелиные соты". Ученые полагают, что эти образования также связаны с распространением льда и его таянием в различное время года на Марсе.