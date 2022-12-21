Замовк назавжди. Модуль InSight на Марсі зробив останній знімок і спочив з миром (фото)

Команда місії не може зв'язатися із посадковим модулем, який займався вивченням надр Червоної планети.

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На Марсі остаточно замовк посадковий модуль NASA InSight, що сталося через низький заряд, оскільки сонячні батареї апарату покрилися товстим шаром пилу. Днями команда спробувала зв'язатися з InSight, але апарат не відповів на команду із Землі, пише Space.com.

"Заряд у посадковому модулі знижувався протягом останніх кількох місяців, тому ми вважаємо, що життя InSight добігло кінця. Востаннє місія успішно зв'язувалася з апаратом 15 грудня 2022 року", — йдеться в повідомленні NASA.

Перш ніж замовкнути назавжди, InSight встиг відправити на Землю свою останню фотографію з Марса. На ній видно марсіанський обрій і сейсмометр зонда, а також роботизована рука.

"Мій заряд занадто вичерпався, тому це може бути моє останнє фото, яке я відправляю на Землю. Однак не турбуйтеся про мене: мій час тут був продуктивним і безтурботним", — йдеться у коментарі до останнього знімку апарату.

[ + – ] Останній знімок на Марсі посадкового модуля InSight Фото: Titan

Модуль InSight був запущений на Марс у травні 2018 року і був розрахований на дворічну місію з вивчення надр Червоної планети. Для цього апарат використовував сейсмометр і тепловий зонд. Останній мав пробурити марсіанську поверхню на кілька метрів, щоб отримати дані, але так і не зміг досягти необхідної глибини. У цей же час, сейсмометр апарату виявився дуже ефективним, він дозволив зафіксувати 1300 маротрусів.

Місію за 814 млн доларів було продовжено до грудня 2022 року. Перед відключенням апарату також вдалося зафіксувати найбільше зі спостережуваних марсотрусів.

Ще в травні стало зрозуміло, що кінець роботи InSight вже досить близький через дуже малі обсяги енергії, яку отримували запилені сонячні батареї. У листопаді апарат отримував лише 20% енергії від тих обсягів, які були на початку його роботи на Марсі.

"Місія продовжить свої спроби зв'язатися з InSight", — додали в NASA.

Нагадаємо, у жовтні апарат InSight разом з орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter стали свідками падіння на Марс найбільших метеоритів. Внаслідок події на поверхні червоної планети з'явилися кратери майже 150 метрів.