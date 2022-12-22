Уже официально: посадочный аппарат NASA "умер" после 4 лет работы на Марсе

Хотя миссия аппарата InSight официально объявлена завершенной, ученые все еще попытаются установить с ним связь.

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21 декабря 2022 года в NASA официально объявили о том, что миссия посадочного аппарата InSight, который 4 года изучал сейсмическую активность и внутреннюю структуру Марса, завершена, пишет ScienceAlert.

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В NASA два раза подряд не смогли установить связь с космическим аппаратом InSight, который находится на Марсе с 2018 года. Это значит, что заряд его батарей окончательно закончился, поэтому было принято решение объявить о завершении данной марсианской миссии.

Как уже писал Фокус, во время последнего сеанса связи с Землей, который состоялся на прошлой неделе, аппарат InSight прислал свою последнюю фотографию.

[ + – ] Последний снимок на Марсе посадочного модуля InSight Фото: NASA

Заряд батарей аппарата постепенно истощался в последние месяцы из-за огромного количества пыли, которая покрыла его солнечные панели. Поэтому все его приборы, за исключением сейсмометра были отключены. Но аппарат до последнего продолжал изучение активности Марса и его недр.

В заявлении NASA сказано, что несмотря на то, что InSight уже официально ушел на покой, его данные по изучению Марса и новые открытия навсегда вписаны в историю. Ученые из NASA заявили, что будут пытаться связаться с аппаратом, хотя шансы на успех являются минимальными. По словам Брюса Банердта из Лаборатории реактивного движения NASA, этот посадочный аппарат "был настоящим другом и коллегой для всех ученых, поэтому с ним очень трудно прощаться".

Аппарат InSight с ноября 2018 года изучал внутреннюю структуру Марса и его сейсмическую активность. Именно благодаря сейсмическим волнам ученые получили новое представление о недрах Красной планеты. Например, ученым удалось подтвердить, что ядро Марса является жидким, а также они определили толщину марсианской коры и выяснили, что она не такая плотная, как считалось и состоит из трех разных слоев.

[ + – ] Закат Солнца на Марсе, как его "увидел" аппарат InSight Фото: NASA

Также посадочный аппарат предоставил новые данные о погоде на Марсе, а также о большом количестве подземных толчков, которые называются по аналогии с земными – марсотрясениями. Сейсмометр InSight за 4 года года работы зафиксировал 1319 марсотрясений и некоторые из были вызваны ударами падающих крупных метеоритов.

В NASA еще с начала этого года знали о том, что InSight постепенно "умирает" на Марсе. Это связано с тем, что постоянные марсианские пылевые бури приводили к накоплению огромного количества пыли на его солнечных панелях, а значит аппарат все меньше и меньше мог накапливать энергии в своих батареях. Тем не менее его миссию продлили до декабря 2022 года, благодаря тому, что с помощью своего роботизированного манипулятора InSight мог убирать часть пыли.

[ + – ] В NASA еще с начала этого года знали о том, что InSight постепенно "умирает" на Марсе. Это связано с тем, что постоянные марсианские пылевые бури приводили к накоплению огромного количества пыли на его солнечных панелях, а значит аппарат все меньше и меньше мог накапливать энергии в своих батареях Фото: NASA

Не все научные исследования аппарата прошли как нужно, в частности это касается работы подземного прибора, который должен был измерить температуру в коре Марса. Этот прибор удалось погрузить в поверхность не так глубоко, как рассчитывали ученые, но тем не менее он смог предоставить ценные данные о физических и тепловых свойствах марсианской коры.

Посадочный аппарат InSight был одним из четырех космических аппаратов, которые сейчас проводят исследования на Марсе. Свою работу продолжают марсоходы NASA Perseverance и Curiosity, а также китайский марсоход "Чжуронг".

Фокус уже писал о том, что впервые в истории марсоход Perseverance подготовил первую "посылку" для отправки на Землю.

"Я наблюдал за тем, как InSight отправился на Марс и за тем, как он совершил приземление на поверхности планеты. Прощаться с этим аппаратом грустно, но все научные данные, которые он собрал являются поводом для радости", — говорит Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий NASA.

Что касается марсотрясений, то ученые выяснили, что аппарат InSight зафиксировал один из самых больших подземных толчков на Марсе, как уже писал Фокус.