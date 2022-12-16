На Марсе произошло гигантское марсотрясение: по мощности оно, как все остальные вместе взятые

Новое исследование показывает, что огромный подземный толчок был как минимум в 5 раз мощнее предыдущего рекордсмена.

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Международная группа ученых опубликовала новое исследование, в котором утверждается, что рекордное марсотрясение, которое ранее в этом году произошло на Марсе по мощности было такое же сильное, как и все остальные вместе взятые, пишет ScienceAlert.

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Еще в мае этого года, как уже писал Фокус, посадочный аппарат InSight зафиксировал на Марсе рекордные подземные толчки. Теперь же ученые представили новый подробный анализ этого масштабного марсотрясения. Пока ученые не знают, что его вызвало, но оно точно было необычным.

По словам ученых, это было не только самое мощное марсотрясение из всех известных на Марсе, но еще оно было самым длительным, ведь продолжалось целых 10 часов.

По словам Джона Клинтона из Швейцарского федерального технологического института, количество энергии, которое было освобождено во время этого гигантского марсотрясения эквивалентно совокупной энергии всех других марсотрясений, известных ученым. Исследователи пришли к выводу, что это марсотрясение было силой в 4,7 балла.

Хотя на Земле уже было зафиксировано землетрясение силой в 9,5 баллов, для Марса, который считался мертвой в сейсмическом плане планетой, это огромный показатель.

[ + – ] Хотя на Земле уже было зафиксировано землетрясение силой в 9,5 баллов, для Марса, который считался мертвой в сейсмическом плане планетой, это огромный показатель Фото: NASA

Сейчас ученые уже точно уверены, что на Марсе продолжается сейсмическая активность. Как уже писал Фокус, недавно ученые нашли на этой планете под поверхностью особую структуру, которое может объяснить недавние марсотрясения.

Но поиски сейсмической активности на Марсе – это не единственная причина, по которой ученые активно изучают подземные толчки. То, как сейсмические волны распространяются через поверхность планеты, может помочь обнаружить изменения плотности в ее недрах. То есть с помощью этих волн можно воссоздать внутреннюю структуру Марса.

"Нам впервые удалось провести идентификацию поверхностных сейсмических волн, которые двигались вдоль коры и верхней части мантии Марса и они прошли через всю планету", — говорит Клинтон.

Пока еще ученые не определились с точным источником, который вызвал гигантское марсотрясение, но они уверены, что за это точно отвечает какая-то скрытая структура под корой Марса.

Известно, что все марсотрясения обычно имеют либо высокую, либо низкую частоту толчков. Но самое мощное марсотрясение объединило оба частотных диапазона, и ученые пока не знают, почему это произошло.

Ученые считают, что нужно изменить подход к анализу таких марсотрясений, которые скрываю еще очень много тайн.

Также Фокус писал о том, что марсоходу Perseverance удалось не только увидеть мощные пылевые вихри на Марсе, но и сделать запись того, как они звучат.