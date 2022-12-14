Марсоход NASA впервые записал звук огромной пылевой бури на Марсе (видео)

Пылевой вихрь пронесся прямо над марсоходом Perseverance, что позволило ему получить новые данные о том, что происходит на Красной планете.

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Марсоход Perseverance, который сейчас исследует кратер Езеро на Марсе, с помощью своего микрофона записал звук огромного пылевого вихря высотой в 117 метров. Это позволило ученым определить физические характеристики этого явления, которое также появляется и на Земле, пишет Gizmodo.

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Космический аппарат NASA стал свидетелем пылевого вихря еще в сентябре прошлого года, но ученые опубликовали свое исследование, касательно этого события только 13 декабря 2022 года. Согласно заявлению NASA, марсоход не только сделал аудиозапись того, как звучит этот вихрь, наполненный твердыми пылевыми частицами, но и сделал снимки вихря. Теперь, благодаря полученным данным, можно и услышать звук пылевой бури, а также посмотреть, как она выглядит.

[ + – ] Космический аппарат NASA стал свидетелем пылевого вихря еще в сентябре прошлого года, но ученые опубликовали свое исследование, касательно этого события только 13 декабря 2022 года Фото: NASA

По словам Наоми Мердок, автора исследования, микрофон на камере марсохода был установлен специально, чтобы можно было получить больше данных о процессе геологических исследований на Марсе. В частности, записывался звук лазера, которым аппарат проникал внутрь горных пород. Но в то же время, ученые предполагали, что с помощью этого микрофона можно будет получить звуковые данные во время исследований атмосферы Марса. Собственно, эти надежды были оправданы.

Скоро исполнится два года с того момента, как марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро, чтобы собрать образцы местной горной породы в надежде найти признаки внеземной жизни. Ученые считаю, что этот кратер миллиарды лет назад был заполнен водой, а значит здесь могла существовать примитивная жизнь в виде микроорганизмов. Все это время космический аппарат использовал лазер для определения химического состава горных пород, собирал образцы этих пород, чтобы они были отправлены на Землю уже в начале 2030-х годов, а также делал снимки поверхности Марса. И конечно же с помощью своего микрофона на одной из камер, марсоход Perseverance проводил записи звуков окружающей среды.

Сейчас в кратере Езеро, который представляет собой пустынную местность, часто дуют сильные ветры. Они способствуют появлению пылевых вихрей, которые переносят твердые частицы на большие расстояния. Благодаря новым данным, ученым удалось получить больше информации об этом явлении, которое может угрожать работе марсианских аппаратов, ведь эта пыль может попасть на солнечные панели или же повредить приборы. Хотя марсоход Perseverance более защищен от таких угроз, чем, например, аппарат Insight, который практический вышел из строя, как уже писал Фокус.

"С помощью этой записи мы смогли услышать не только сам звук пылевого вихря, но и сотни ударов твердых частиц по марсоходу. Мы имеем данные о процессе подъема пыли и ее переноса и можем понять условия, при которых такой подъем происходит", — говорит Мердок.

Исследование показало, что пылевой вихрь на Марсе имел диаметр 24 метра, а высоту – 117 метров. Чтобы пролететь над марсоходом вихрю понадобилось всего 8 секунд.

Самое интересное, что аппарат Insight, который находится в другой части Марса за время своей работы никогда не наблюдал таких пылевых вихрей. То есть они присутствовали, но ни один из них не поднимал такое количество пыли в атмосферу.

Фокус уже писал о том, что "напарник" Perseverance, марсианский вертолет Ingenuity установил новый рекорд высоты полета.

Также Фокус писал о том, что будущим покорителям Марса, чтобы нормально долететь к Красной планете придется воспользоваться некоторыми умениями животных, что позволит им выжить во время опасного путешествия.