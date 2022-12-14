Марсохід NASA вперше записав звук величезної пилової бурі на Марсі (відео)

Пиловий вихор пронісся прямо над марсоходом Perseverance, що дозволило йому отримати нові дані про те, що відбувається на Червоній планеті.

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Марсохід Perseverance, який зараз досліджує кратер Єзеро на Марсі, за допомогою свого мікрофона записав звук величезного пилового вихору заввишки 117 метрів. Це дозволило вченим визначити фізичні характеристики цього явища, яке також з'являється на Землі, пише Gizmodo.

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Космічний апарат NASA став свідком пилового вихору ще у вересні минулого року, але вчені опублікували своє дослідження про цю подію лише 13 грудня 2022 року. Згідно з заявою NASA, марсохід не тільки зробив аудіозапис того, як звучить цей вихор, наповнений твердими пиловими частинками, а й зробив знімки вихору. Тепер, завдяки отриманим даним, можна почути звук пилової бурі, а також подивитися, як вона виглядає.

[ + – ] Космічний апарат NASA став свідком пилового вихору ще у вересні минулого року, але вчені опублікували своє дослідження про цю подію лише 13 грудня 2022 року Фото: NASA

За словами Наомі Мердок, автора дослідження, мікрофон на камері марсохода було встановлено спеціально, щоб можна було отримати більше даних щодо процесу геологічних досліджень на Марсі. Зокрема, записувався звук лазера, яким апарат проникав усередину гірських порід. Але водночас вчені припускали, що за допомогою цього мікрофона можна буде отримати звукові дані під час досліджень атмосфери Марса. Власне ці надії були виправдані.

Незабаром виповниться два роки відтоді, як марсохід Perseverance приземлився в кратері Єзеро, щоб зібрати зразки місцевої гірської породи, сподіваючись знайти ознаки позаземного життя. Вчені вважаю, що цей кратер мільярди років тому був заповнений водою, а отже, тут могло існувати примітивне життя у вигляді мікроорганізмів. Весь цей час космічний апарат використовував лазер для визначення хімічного складу гірських порід, збирав зразки цих порід, щоб їх відправили на Землю вже на початку 2030-х років, а також робив знімки поверхні Марса. І звичайно ж за допомогою свого мікрофона на одній із камер марсохід Perseverance проводив записи звуків навколишнього середовища.

Зараз у кратері Єзеро, який є пустельною місцевістю, часто дмуть сильні вітри. Вони сприяють появі пилових вихорів, які переносять тверді частинки великі відстані. Завдяки новим даним, вченим вдалося отримати більше інформації про це явище, яке може загрожувати роботі марсіанських апаратів, адже цей пил може потрапити на сонячні панелі або пошкодити прилади. Хоча марсохід Perseverance більш захищений від таких загроз, ніж, наприклад, апарат Insight, який практично вийшов з ладу, як уже писав Фокус.

"За допомогою цього запису ми змогли почути не тільки сам звук пилового вихору, а й сотні ударів твердих частинок по марсоходу. Ми маємо дані про процес підйому пилу та його перенесення і можемо зрозуміти умови, за яких таке підйом відбувається", — каже Мердок.

Дослідження показало, що пиловий вихор на Марсі мав діаметр 24 метри, а висоту — 117 метрів. Щоб пролетіти над марсоходом вихору знадобилося лише 8 секунд.

Найцікавіше, що апарат Insight, який знаходиться в іншій частині Марса за час своєї роботи, ніколи не спостерігав таких пилових вихрів. Тобто вони були присутніми, але жоден з них не піднімав таку кількість пилу в атмосферу.

Фокус вже писав про те, що "напарник" Perseverance, марсіанський вертоліт Ingenuity встановив новий рекорд висоти польоту.

Також Фокус писав про те, що майбутнім підкорювачам Марса, щоб нормально долетіти до Червоної планети, доведеться скористатися деякими вміннями тварин, що дозволить їм вижити під час небезпечної подорожі.