На Марсі стався гігантський марострус: за потужністю він — як всі інші разом узяті

Нове дослідження показує, що величезний підземний поштовх був як мінімум у 5 разів потужніший за попереднього рекордсмена.

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Міжнародна група вчених опублікувала нове дослідження, в якому стверджується, що рекордний марсотрус, який раніше цього року стався на Марсі за потужністю був такий же сильний, як і всі інші разом узяті, пише ScienceAlert.

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Ще у травні цього року, як уже писав Фокус, посадковий апарат InSight зафіксував на Марсі рекордні підземні поштовхи. Тепер учені представили новий докладний аналіз цього масштабного маротрусу. Поки вчені не знають, що його викликало, але воно точно було незвичайним.

За словами вчених, це був не тільки найпотужніший маротрус з усіх відомих на Марсі, але ще він був найтривалішим, адже тривало цілих 10 годин.

За словами Джона Клінтона зі Швейцарського федерального технологічного інституту, кількість енергії, яка була звільнена під час цього гігантського маротрусу, еквівалентно сукупній енергії всіх інших маротрусів, відомих ученим. Дослідники дійшли висновку, що цей маротрус був силою в 4,7 бала.

Хоча на Землі вже було зафіксовано землетрус силою 9,5 балів, для Марса, який вважався мертвою в сейсмічному плані планетою, це величезний показник.

[ + – ] Хоча на Землі вже було зафіксовано землетрус силою 9,5 балів, для Марса, який вважався мертвою в сейсмічному плані планетою, це величезний показник Фото: NASA

Наразі вчені вже точно впевнені, що на Марсі продовжується сейсмічна активність. Як вже писав Фокус, нещодавно вчені знайшли на цій планеті під поверхнею особливу структуру, яка може пояснити нещодавні маротруси.

Але пошуки сейсмічної активності на Марсі – це не єдина причина, через яку вчені активно вивчають підземні поштовхи. Те, як сейсмічні хвилі поширюються через поверхню планети, може допомогти виявити зміни щільності її надрах. Тобто, за допомогою цих хвиль можна відтворити внутрішню структуру Марса.

"Нам вперше вдалося провести ідентифікацію поверхневих сейсмічних хвиль, які рухалися вздовж кори та верхньої частини мантії Марса, і вони пройшли через всю планету", — говорить Клінтон.

Поки що вчені не визначилися з точним джерелом, яке викликало гігантський маротрус, але вони впевнені, що за це точно відповідає якась прихована структура під корою Марса.

Відомо, що всі маротруси зазвичай мають або високу, або низьку частоту поштовхів. Але найпотужніший маротрус об'єднав обидва частотні діапазони, і вчені поки не знають, чому це сталося.

Вчені вважають, що потрібно змінити підхід до аналізу таких маротрусів, які приховую ще дуже багато таємниць.

Також Фокус писав про те, що марсоход Perseverance вдалося не тільки побачити потужні пилові вихори на Марсі, але і зробити запис того, як вони звучать.