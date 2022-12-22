Вже офіційно: посадковий апарат NASA "помер" після 4 років роботи на Марсі

Хоча місію апарату InSight офіційно оголошено завершеною, вчені все ще намагатимуться встановити з ним зв'язок.

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21 грудня 2022 року в NASA офіційно оголосили про те, що місія посадкового апарату InSight, який 4 роки вивчав сейсмічну активність та внутрішню структуру Марса, завершено, пише ScienceAlert.

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У NASA двічі поспіль не змогли встановити зв'язок із космічним апаратом InSight, що знаходиться на Марсі з 2018 року. Це означає, що заряд батарей остаточно закінчився, тому було прийнято рішення оголосити про завершення цієї марсіанської місії.

Як уже писав Фокус, під час останнього сеансу зв'язку із Землею, який відбувся минулого тижня, апарат InSight надіслав свою останню фотографію.

[ + – ] Останній знімок на Марсі посадкового модуля InSight Фото: NASA

Заряд батарей апарату поступово виснажувався останніми місяцями через величезну кількість пилу, який покрив його сонячні панелі. Тому всі його прилади, за винятком сейсмометра, були відключені. Але апарат до останнього продовжував вивчення активності Марса та його надр.

У заяві NASA сказано, що незважаючи на те, що InSight вже офіційно пішов на спочинок, його дані щодо вивчення Марса та нові відкриття назавжди вписані в історію. Вчені з NASA заявили, що намагатимуться зв'язатися з апаратом, хоча шанси на успіх є мінімальними. За словами Брюса Банердта з Лабораторії реактивного руху NASA, цей посадковий апарат був справжнім другом і колегою для всіх учених, тому з ним дуже важко прощатися.

Апарат InSight з листопада 2018 року вивчав внутрішню структуру Марса та його сейсмічну активність. Саме завдяки сейсмічним хвиль вчені отримали нове уявлення про надра Червоної планети. Наприклад, вченим вдалося підтвердити, що ядро Марса є рідким, а також вони визначили товщину марсіанської кори та з'ясували, що вона не така щільна, як вважалося, і складається з трьох різних шарів.

[ + – ] Захід Сонця на Марсі, як його "побачив" апарат InSight Фото: NASA

Також посадковий апарат надав нові дані про погоду на Марсі, а також про велику кількість підземних поштовхів, які називаються за аналогією із земними — маротрусами. Сейсмометр InSight за 4 роки роботи зафіксував 1319 марсотрусів і деякі з них були викликані ударами великих метеоритів.

У NASA ще з початку цього року знали, що InSight поступово "вмирає" на Марсі. Це пов'язано з тим, що постійні марсіанські пилові бурі призводили до накопичення величезної кількості пилу на його сонячних панелях, а отже апарат все менше і менше міг накопичувати енергії у своїх батареях. Проте його місію продовжили до грудня 2022 року завдяки тому, що за допомогою свого роботизованого маніпулятора InSight міг прибирати частину пилу.

[ + – ] У NASA ще з початку цього року знали, що InSight поступово "вмирає" на Марсі. Це пов'язано з тим, що постійні марсіанські пилові бурі призводили до накопичення величезної кількості пилу на його сонячних панелях, а отже апарат все менше і менше міг накопичувати енергії у своїх батареях. Фото: NASA

Не всі наукові дослідження апарату пройшли як слід, зокрема це стосується роботи підземного приладу, який мав виміряти температуру в корі Марса. Цей прилад вдалося занурити в поверхню не так глибоко, як розраховували вчені, але він зміг надати цінні дані про фізичні та теплові властивості марсіанської кори.

Посадковий апарат InSight був одним із чотирьох космічних апаратів, які зараз проводять дослідження на Марсі. Свою роботу продовжують марсоходи NASA Perseverance та Curiosity, а також китайський марсохід "Чжуронг".

Фокус вже писав про те, що вперше в історії марсохід Perseverance підготував першу посилку для відправки на Землю.

"Я спостерігав за тим, як InSight вирушив на Марс і за тим, як він здійснив приземлення на поверхні планети. Прощатися з цим апаратом сумно, але всі наукові дані, які він зібрав, є приводом для радості", — каже Томас Зурбухен, заступник адміністратора. Управління наукових місій NASA.

Що стосується марсотрусів, то вчені з'ясували, що апарат InSight зафіксував один із найбільших підземних поштовхів на Марсі, як уже писав Фокус.