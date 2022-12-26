Марсохід Perseverance уже приготував подарунок для вчених до Різдва 2033: що сталося

Загалом космічний апарат повинен приготувати цілих 10 подібних "подарунків". Але це особливий.

Related video

Марсохід Perseverance здійснив уже другий викид титанової пробірки зі зразком марсіанської гірської породи на поверхню планети. Тепер йому потрібно протягом найближчих місяців здійснити ще 8 таких викидів і так буде готовий "різдвяний подарунок" на 2033 рік, коли ці зразки будуть доставлені на Землю, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Згідно з повідомленням NASA, марсохід Perseverance здійснив ще один важливий етап у підготовці до відправлення зразків марсіанської гірської породи на Землю в наступному десятилітті. Апарат викинув уже другу запаковану титанову пробірку у спеціально підготовлене місце на пустелі кратера Єзеро.

Фокус уже писав про те, що нещодавно марсохід уперше в історії вивчення Марса викинув першу подібну ємність з гірською породою. Але друге сховище особливе тим, що в ньому знаходиться найдовший шматок гірської породи, який колись збирав космічний апарат.

Цей зразок марсохід висвердлив із марсіанського каменю цієї осені на краю дельти стародавньої річки, розташованої в кратері Єзеро. Вважається, що мільярди років тому тут була не лише річка, а й величезне озеро, наповнене водою. Тому в цих зразках можуть зберігатися сліди стародавнього мікробного марсіанського життя. Зібраний зразок гірської породи має довжину майже 7,5 см і це найдовший зразок, який колись брав Perseverance із поверхні Марса.

[ + – ] Цей зразок гірської породи має довжину майже 7,5 см і це найдовший зразок, який колись брав Perseverance з поверхні Марса Фото: NASA

Згідно з планом NASA, в межах програми Mars Sample Return, в 2033 році ці зразки можуть прибути на Землю для детального вивчення. Справа в тому, що у внутрішньому сховищі марсоходу знаходяться й інші титанові пробірки зі зразками, а також ті ємності, які ще чекають на своє заповнення. Саме їх апарат повинен буде доставити до місця посадки спеціальної платформи, яка їх передасть на невелику ракету, а та вже відправить зразки на навколомарсіанську орбіту та передасть космічному апарату, що знаходиться там. Ну, а той доставить ці ємності на Землю вченим для дослідження.

Але може статися так, що в марсохода Perseverance на момент прибуття апаратів із програми Mars Sample Return на Марс, може вийти з ладу його двигун і він не зможе пересуватися. Тому 10 ємностей зі зразками породи, які будуть викинуті марсоходом, доставлять на посадкову платформу два нові марсіанські вертольоти, які разом з іншими апаратами полетять на Марс у 2028 році.

Основна місія марсоходу Perseverance має завершитися у лютому 2023 року, тобто після того, як апарат "відсвяткує" дворічне перебування на Марсі. Але у NASA сподіваються на подальше продовження місії, адже, наприклад, марсохід Curiosity вже 10,5 років успішно працює на Червоній планеті.

Щодо інших апаратів NASA на Марсі, то Фокус уже писав про те, що було офіційно оголошено про завершення місії посадкового апарату InSight.

Також Фокус писав про те, що NASA показало, як виглядає справжня зима на Марсі з його незвичними краєвидами.