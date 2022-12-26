Лід у пустелі. NASA показало, який вигляд має справжня зима на Марсі (відео)

Зима на Червоній планеті звичайно, відрізняється від земної, але все ж таки вражає.

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Учені з Лабораторії реактивного руху NASA створили спеціальний відеоролик, де вони показали особливості марсіанської зими, пише Space.

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Марс — це пустельна та холодна планета, а взимку рівень температури опускається надзвичайно низько. Тим не менш, інопланетні зимові пейзажі цієї планети вражають. За останні кілька десятиліть космічні апарати NASA змогли виявити багато дивних особливостей на поверхні Марса, особливо якщо йдеться про лід.

У NASA зараз повністю зайняті підготовкою наступного етапу місячної програми Artemis, яка припускає, що після створення форпосту на Місяці людство зможе вже подумати і про висадку на Марс. Тому дослідження цієї планети має важливе значення для NASA.

[ + – ] Дюни на Марсі, створені під упливом сухого льоду Фото: NASA

Одними з найважливіших відкриттів, які зробили вчені, можна вважати виявлення на Марсі водяного льоду, який зможуть використати у своїх цілях перші астронавти на Червоній планеті. Але не тільки кригу можна знайти на Марсі, тут ще існують сніг та іній. Зокрема, про це й інші особливості планети, розповіли в новому відео вчені з Лабораторії реактивного руху NASA.

"У деяких місцях на Марсі можна виявити такий, як і на Землі, водяний лід. Він розташований прямо під поверхнею, і це ми дізналися завдяки нашим космічним апаратам. Цей водяний лід стане в нагоді для майбутніх підкорювачів Марса, коли ми туди полетимо", — каже Сільвен Піке з Лабораторії реактивного руху NASA.

[ + – ] За словами вчених, на Марсі також існує сухий лід, який є твердою формою вуглекислого газу (CO2). Замість танути, як це відбувається з водяним льодом, лід із CO2 сублімує. І коли він переходить із твердого в газоподібний стан, то створює унікальні марсіанські пейзажі. Фото: NASA

За словами вчених, на Марсі також існує сухий лід, який є твердою формою вуглекислого газу (CO2). Замість танути, як це відбувається з водяним льодом, лід із CO2 сублімує. І коли він переходить із твердого в газоподібний стан, то створює унікальні марсіанські пейзажі.

"На Марсі можна побачити все, що завгодно: тут є утворення на поверхні у формі павуків, віял, гейзерів, є навіть щось, що нагадує яєчню. Тут дуже багато унікальних утворень", — каже Піке.

[ + – ] "На Марсі можна побачити все, що завгодно: тут є утворення на поверхні у формі павуків, віял, гейзерів, є навіть щось, що нагадує яєчню. Тут дуже багато унікальних утворень", — каже Піке. Фото: NASA

За словами Піке, на Марсі, як і на Землі, випадають зимові опади, але тут сніг іде у вигляді кристалів водяного льоду. А ще на Марсі можна виявити іній, що покриває деякі поверхні. Перші знімки інею зробили космічні апарати ще в 1970-х роках, а вже нещодавно за ним спостерігав орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter.

"Іній на Марсі складається з вуглекислого газу, і це те, чого не можна знайти на Землі. Там, де можна виявити такий іній і сухий лід із CO2, дуже й дуже холодно. Рівень температури може опускатися до -120 градусів за Цельсієм. І ще важливо зауважити, що на Марсі ніколи не буває надто сильних снігопадів, опади можуть покрити дуже плоску поверхню шаром льоду заввишки 50-60 см”, — каже Піке.

Фокус уже писав, що космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter надіслав на Землю зображення незвичайних утворень усередині кратерів на Марсі.