Похорон на Марсе не будет. В NASA заявили, что важному достижению Perseverance ничего не грозит

Образцы горной породы с Красной планеты будут доставлены на Землю, как и запланировано, в срок.

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Некоторые эксперты заявили, что собранные образцы марсианской породы, которые хранятся в титановых трубках и были выброшены на поверхность планеты, могут не пережить влияния природных явлений на Марсе. Но в NASA успокоили общественность, заявив, что этим емкостям ничто не угрожает, пишет Space.

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В NASA считают, что вопреки опасениям некоторых экспертов, ни марсианская пыль, ни ветры, ни ужасный холод не смогут навредить титановым емкостям с образцами. Особенно это касается пыли, которая теоретически могла бы "похоронить" эти хранилища под огромным слоем частиц.

Дело в том, что, как уже писал подробно Фокус, марсоход Perseverance начал готовить резервные копии образцов марсианской породы для их возможной отправки на Землю в 2031 году.

[ + – ] Марсоход Perseverance начал готовить резервные копии образцов марсианской породы для их возможной отправки на Землю в 2031 году Фото: NASA

Основные титановые емкости с образцами марсоход хранит в своем "личном" хранилище, но если он выйдет из строя через 9 лет и не сможет доставить их к месту отправки на Землю, то эти резервные копии заберут два марсианских вертолета. Они доставят их на специальную посадочную платформу, где манипулятор упакует образцы в маленькую ракету, а та полетит на околомарсианскую орбиту и передаст их космическому аппарату, который отвечает за доставку этой "посылки" ученым.

Но появились опасения, что эти титановые трубки занесет пылью и их сложно будет найти, или же они пострадают от воздействия ветра или холода за 9 лет пребывания на Марсе. В NASA заявили, что поводов для беспокойства нет и место первого марсианского "склада" точно отмечено на картах. Что касается пыли, то в данном регионе и ветер не настолько сильный, и не так много пыли он переносит, чтобы скрыть эти емкости.

[ + – ] В NASA напомнили, что марсоход Perseverance уже почти 2 года работает на Марсе и пыль не повлияла на его деятельность и работоспособность приборов. Но настоящую живучесть в этом плане может показать марсоход Curiosity (на фото), который уже 10 лет собирает пыль и все еще работает Фото: NASA

В NASA напомнили, что марсоход Perseverance уже почти 2 года работает на Марсе и пыль не повлияла на его деятельность и работоспособность приборов. Но настоящую живучесть в этом плане может показать марсоход Curiosity, который уже 10 лет собирает пыль и все еще работает.

Хотя, иногда марсианская пыль все же может "угробить" космический аппарат. Например, как уже писал Фокус, после четырех лет работы на Марсе, именно пыль привела к тому, что аппарат InSight "умер" на Красной планете.

Также в NASA заявили, что даже очень большой слой пыли все же не мешает обнаружить те или иные важные предметы на Марсе. Например, кабели того же InSight все еще можно различить на поверхности даже под толстым слоем пыли.

[ + – ] Также в NASA заявили, что даже очень большой слой пыли все же не мешает обнаружить те или иные важные предметы на Марсе. Например, кабели того же InSight (на фото) все еще можно различить на поверхности даже под толстым слоем пыли Фото: NASA

В NASA планируют, что первые марсианские образцы (либо те, которые хранятся в "чреве" Perseverance, либо те, которые он складирует на поверхности планеты) будут доставлены на Землю уже в 2033 году. Все конечно же зависит от финансирования космического агентства, а также от того, насколько успешным будет создание космических аппаратов, необходимых для отправки образцов на Землю.

Фокус уже писал о том, что на Красной планете только что начался 37-й год и Новый год на Марсе наступил еще 26 декабря.