Марсоход NASA приготовил сюрприз для ученых на фоне первого в истории "склада" на Марсе (фото)

Марсоход Perseverance сделал селфи и показал результаты своей работы по подготовке образцов местной породы для отправки на Землю.

Related video

У марсохода Perseverance появился еще один повод для гордости, ведь он завершил формирование первого в истории "склада" на Марсе из части собранных образцов местной горной породы. Этот склад космический аппарат создает путем сброса специальных титановых трубок с марсианскими камнями на поверхность планеты. Чтобы отметить это событие, марсоход сделал селфи на фоне выброшенных трубок с образцами, пишет Cnet.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марсоход Perseverance уже два года занимается изучением поверхности кратера Езеро на Марсе, где в далеком прошлом было огромное озеро, а также размещены остатки дельты древней реки.

Кроме изучения поверхности, он также исследует атмосферу Марса и ищет признаки древней микробной жизни, которая, как полагают ученые, существовала на Красной планете.

[ + – ] У марсохода Perseverance появился еще один повод для гордости, ведь он завершил формирование первого в истории "склада" на Марсе из части собранных образцов местной горной породы Фото: NASA

Для того, чтобы узнать была ли там жизнь, ученым необходимо получить образцы местной горной породы, которые активно все это время собирал марсоход. Эти образцы космический аппарат помещает в специальные титановые трубки и хранит в своем "чреве".

Но еще в декабре прошлого года Perseverance начал создавать первый на Марсе "склад" из титановых трубок, который является запасным вариантом для будущей отправки образцов на Землю.

Миссия по доставке этих образцов на нашу планету в составе нескольких космических аппаратов прибудет на Марс в начале следующего десятилетия, чтобы уже в 2033 году доставить их на Землю.

Если с марсоходом к тому времени ничего не случится, то он сам доставит часть образцов к месту их отправки на орбиту, где их заберет другой аппарат и отправит на Землю. Но если марсоход выйдет из строя, то как раз запасной склад образцов спасет ситуацию. Пара летательных аппаратов заберет их и доставит к месту отправки в космос.

В NASA сообщили, что все 10 запланированных к выбросу на поверхность Марса титановых трубок уже находятся там, где и должны быть. То есть марсоход Perseverance завершил формирование первого в истории "склада" на Марсе.

[ + – ] В NASA сообщили, что все 10 запланированных к выбросу на поверхность Марса титановых трубок уже находятся там, где и должны быть. То есть марсоход Perseverance завершил формирование первого в истории "склада" на Марсе Фото: NASA

Чтобы отметить это событие, марсоход сделал селфи на фоне выброшенных трубок с образцами. Хотя не все их можно разглядеть на новых изображениях, ученые утверждают, что все прошло по плану.

На самом деле новые селфи марсохода были составлены из нескольких десятков изображений, которые были собраны воедино. Свои автопортреты космический аппарат сделал с помощью камер, установленных на его роботизированном манипуляторе.

Как уже писал Фокус, в ответ на некоторые сомнения о том, что данный марсианский склад не сможет пережить многие годы суровых условий на планете, в NASA заявили, что переживать не стоит. Ученые считают, что в любом случае эти титановые трубки можно будет обнаружить, даже если их засыплет слоем пыли.

Фокус уже писал о том, что в NASA заинтересовались новым проектом космической ракеты, которая способна доставить астронавтов на Землю за 45 дней, вместо 1 года.