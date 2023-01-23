Новая ракета NASA долетит до Марса за 45 дней, вместо 1 года: что предлагают ученые

Исследователи предлагают использовать в новых ракетах ядерный двигатель особой конструкции.

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В NASA выбрали несколько новых космических проектов для возможной их реализации в будущем. Среди них и проект американских ученых, который состоит в том, что нужно использовать новый тип ядерного двигателя в космической ракете, чтобы она смогла долететь до Марса за 45 дней, пишет ScienceAlert.

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NASA сейчас имеет очень далеко идущие планы по освоению космоса, а потому активно привлекает ученых для разработки новых технологических проектов, которые можно реализовать в космосе. Фокус уже писал о некоторых из них, которые касаются, например, создания кислородного трубопровода на Луне и нового самолета для полетов на Титане. На данной этапе NASA выбрало 14 проектов, которые получили изначально финансирование для дальнейших разработок. То есть это только первая фаза изучения, а к третьей фазе доберутся лишь пару проектов.

NASA уже через пару лет собирается высадить астронавтов на Луну, а затем в конце десятилетия начать сооружение первой лунной базы. Следующим этапов в освоении космоса будет высадка на Марс, которая может уже состояться в следующем десятилетии. Поэтому проекты, которые касаются Красной планеты, особенно интересны космическому агентству США.

[ + – ] Концепт новой космической ракеты для полетов на Марс Фото: ScienceAlert

Среди таких проектов и новая концепция ядерного двигателя для космической ракеты от Райана Госсе из Университета штата Флорида, США. На самом деле концепция не совсем нова, хотя и является инновационной технологией, которая возможно получит дальнейшее финансирование. Еще в 20 веке в США уже занимались созданием ядерного теплового двигателя и ядерного электрического двигателя для космических ракет. Но эти проекты не получили дальнейшего развития.

Госсе предложил объединить два типа ядерного двигателя в один, который будет состоять из двух частей, то есть тепловой и электрической. Это позволит, по словам ученого, добраться к Марсу за 45 дней. Данный ядерный двигатель, как уже было сказано выше будет состоять из двух взаимодополняющих компонентов.

Например, ядерно-тепловой двигатель состоит из ядерного реактора, который нагревает жидкое водородное топливо, превращает его в ионизированный газообразный водород, который затем создает тягу. С другой стороны, ядерно-электрический двигатель состоит из ядерного реактора, который обеспечивает электроэнергией двигатель на эффекте Холла, то есть ионный двигатель, который генерирует электромагнитное поле. Это поле ионизирует и ускоряет инертный газ, например, ксенон для создания тяги.

[ + – ] Концепт новой космической ракеты для полетов на Марс Фото: ScienceAlert

Оба эти двигателя имеют значительные преимущества по сравнению с обычным химическим двигателем в космических ракетах. Новый двигатель, по словам Госсе будет сочетать в себе преимущества обоих ядерных ракетных двигателей – теплового и электрического.

"Такая двойная конструкция сможет обеспечить быстрый полет в Марсу за 45 дней и таким образом люди смогут быстро летать и к другим, более далеким планетам Солнечной системы", — говорит Госсе.

Сейчас же обычные ракетные двигатели способны доставить на Марс астронавтов за 9-12 месяцев. Поэтому столь короткое путешествие в течение 45 дней значительно снизит риски самого пилотируемого полета, а также будет более безопасным для здоровья астронавтов, считает Госсе.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что для того чтобы нормально долететь к Марсу астронавтам придется использовать одну известную особенность некоторых животных.

Также Фокус писал о том, что ученые предлагают искать жизнь на Марсе с помощью нового прибора, который сможет найти признаки жизни не только на Красной планете, но и на других мирах Солнечной системы.