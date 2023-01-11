Самолет на Титане и трубопроводы на Луне: какие космические проекты готовит NASA

В NASA выбрали 14 интересных проектов, которые возможно будут реализованы на других планетах и спутниках.

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Будущее освоения космоса требует иногда очень необычных технологических решений и в NASA обращаются к различным компаниям и ученым, чтобы те предоставили свои космические проекты. На сегодня NASA отобрало 14 достойных начального изучения работ, которым уже выделили деньги на исследование. Издание Gizmodo предлагает познакомиться с некоторыми из них.

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NASA выбрало 14 космических проектов, каждый из которых уже получил по 175 тысяч долларов на дальнейшие разработки. Некоторые из этих проектов через 9 месяцев получат дополнительное финансирование. И только через 2 года лишь лучшие технологические решения будут выбраны для дальнейшей возможной реализации в космосе. Итак, какие технологические новинки предлагают реализовать ученые на других планетах и спутниках Солнечной системы?

Самолет на Титане

Проект AirTitan предложил ученый Куинн Морли и он предусматривает создание автономного летательного аппарата, который будет летать на спутнике Сатурна – Титане. Согласно проекту, этот самолет не только сможет перемещаться в плотной атмосфере Титана, но также сможет плавать в его озерах из метана.

[ + – ] Проект AirTitan предложил ученый Куинн Морли и он предусматривает создание автономного летательного аппарата, который будет летать на спутнике Сатурна – Титане Фото: NASA

Этот аппарат сможет проводить научные исследования, в том числе искать потенциальные признаки органической химии, что может свидетельствовать о зарождении живых организмов. Этот проект заинтересовал NASA несмотря на то, что космическое агентство готовит к полету на Титан свой вертолет DaragonFly. Об этом проекте Фокус уже подробно писал.

Спутники для поиска новой Земли

Проект новой космической обсерватории GO-LoW предложила Мэри Кнапп из Массачусетского технологического института. Эта космическая обсерватория будет состоять из тысяч одинаковых спутников, которые будут находится в пятой точке Лагранжа системы Земля-Солнце.

[ + – ] Проект новой космической обсерватории GO-LoW предложила Мэри Кнапп из Массачусетского технологического института Фото: NASA

Этот спутниковый массив сможет изучать магнитные поля далеких экзопланет и находить каменистые планеты, которые похожи на Землю.

Кислородный трубопровод Луне

NASA уже в 2025 году планирует осуществить высадку астронавтов на Луне, а после этого начать создавать первую постоянную базу на нашем спутнике. Для долговременного присутствия человека на Луне необходимо использовать местные ресурсы. Например, можно извлекать кислород из лунного реголита или же водяного льда.

[ + – ] Инженер Питер Каррери компании Lunar Resources предлагает построить трубопровод на Южном полюсе Луны, где находится большая часть водяного льда Фото: NASA

Но процесс транспортировки этого кислорода может очень дорого стоить. Например, это касается перевозки кислорода от места добычи в особых цистернах с помощью лунных вездеходов к самой базе или к заводу по его переработке.

Поэтому инженер Питер Каррери компании Lunar Resources предлагает построить трубопровод на Южном полюсе Луны, где находится большая часть водяного льда. Такой трубопровод обеспечит поселенцам постоянный доступ к кислороду, а также сможет соединить разные базы и целые лунные поселения.

Выращивание кирпичей на Марсе

Ученый Конгруи Грейс Джин из Университета штата Небраска предлагает выращивать строительные материалы на Марсе, а не доставлять их с Земли. Поселенцам нужно будет строить сооружения на Марсе, но для этого потребуется постоянно отправлять космические грузовые корабли со всем необходимым, а это очень дорого. Ученый предлагает выращивать микробов на Марсе, которые могут производить биоминералы и полимеры для склеивания марсианского реголита в строительные кирпичи.

Эти концепции пока еще находятся на начальной стадии рассмотрения в NASA и, если эксперты решат, что их невозможно реализовать, значит они останутся только на уровне идей.

Что касается планет, которые по размерам похожи на Землю, то ученые обнаружили новый такой объект. На этой планете может быть вода, она всего на 5% меньше Земли и находится практические рядом – в 100 световых годах от нас, как уже писал Фокус.

А на Марсе очередной космический аппарат столкнулся с серьезной проблемой. Как уже писал Фокус, китайский марсоход так не вышел из спящего режима, в котором он пребывал полгода. Что с ним случилось пока не известно, но есть определенные предположения.

Также Фокус писал о новом амбициозном проекте NASA, в рамках которого через несколько лет начнется строительство первой космической станции возле Луны. Но она оказывается не совсем идеальная и комфортная для астронавтов.