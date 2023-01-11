Потенциально обитаемая новая Земля: год здесь длится 28 дней, и она практически рядом с нами

Астрономы обнаружили вторую похожую по размерам на Землю планету возле близкой к нам звезды. И здесь может быть вода и потенциально даже жизнь.

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Ученые из NASA подтвердили, что возле красного карлика, который находится на расстоянии в 100 световых лет от нас, вращается еще одна похожая на Землю каменистая экзопланета, где год длится всего 28 дней, пишет CNN.

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Красные карлики являются более холодными, чем наше Солнце звездами, но их больше всего не только в нашей галактике, но и во всей Вселенной. Именно возле красного карлика под названием TOI 700, который находится в 100 световых годах от нас, ученые обнаружили четвертую экзопланету в его системе.

Открытие было сделано с помощью космического телескопа TESS, который как раз и предназначен для поиска планете за пределами Солнечной системы. По словам Эмили Гилберт из Лаборатории реактивного движения NASA, это уже вторая похожая по размерам на Землю каменистая планета, которую удалось найти возле звезды TOI 700.

Планета TOI 700 e

[ + – ] Ученые из NASA подтвердили, что возле красного карлика, который находится на расстоянии в 100 световых лет от нас, вращается еще одна похожая на Землю каменистая экзопланета, где год длится всего 28 дней Фото: CNN

Эту планету назвали TOI 700 e и она всего на 5% меньше нашей родной планеты по размеру. Этот каменистый мир вращается вокруг родной звезды в так называемой обитаемой зоне, то есть на таком расстоянии, которое позволяет поддерживать умеренную температуру на планете и позволяет существовать воде в жидком состоянии на ее поверхности. А если там может быть вода, значит эта планета потенциально может быть обитаемой сейчас, или же была таковой в прошлом. По словам ученых, планета TOI 700 e делает полный оборот вокруг своей звезды за 28 дней, а значит год здесь длится чуть меньше месяца.

Другие планеты в системе TOI 700

Еще одной каменистой планетой, которая по размерам похожа на Землю, в этой системе является TOI 700 d. Эта экзопланета примерно на 20% больше Земли и год здесь длится 37 дней, и она также находится в обитаемой зоне своей звезды.

Также ученым уже известно о существовании в данной звездной системе еще двух планет, которые можно назвать супер-Землями, но они находятся очень близко к своей звезде, а поэтому их не рассматривают, как потенциально обитаемые.

[ + – ] Еще одной каменистой планетой, которая пол размерам похожа на Землю, в этой системе является TOI 700 d Фото: SciTechDaily

Экзопланета с названием TOI 700 b находится ближе всего к красному карлику, по размеру она меньше Земли на 10% и год здесь длится всего 10 дней.

Еще одна планета называется TOI 700 c, она в 2,5 раза больше Земли и год здесь продолжается всего 16 дней.

Самое интересное, что обе эти планеты всегда обращены к звезде TOI 700 одной стороной, как наша Луна к Земле. Поэтому на одной стороне планеты всегда намного жарче, чем на другой.

В последние годы астрономы выяснили, что вокруг многих красных карликов вращаются планеты, и некоторые из них находятся в обитаемой зоне, они является каменистыми мирами и похожи на Землю по размерам. Одним из таких примеров можно назвать звездную систему TRAPPIST-1, которая содержит сразу 7 экзопланет и за ними будет вести наблюдение космический телескоп Уэбб.

Спокойная звезда

[ + – ] Учитывая, что звезда TOI 700 более спокойная, то ученые называют эту звездную систему очень интригующей, ведь планеты здесь не повержены жесткому влиянию своей звезды Фото: wikipedia

Эта система находится на расстоянии в 39,5 световых лет от нас, но здесь звезда более активная, то есть на ней происходят постоянные вспышки и извержения. А это может привести к значительному повышению температуры ближайших планет. Учитывая, что звезда TOI 700 более спокойная, то ученые называют эту звездную систему очень интригующей, ведь планеты здесь не подвержены жесткому влиянию своей звезды.

Что касается планеты TOI 700 e, то ученые пока точно не уверены, обращена ли она постоянно одной стороной к красному карлику, или все же звездное тепло равномерно распределяется по всей планете. Астрономы собираются продолжать наблюдения за этими планетами с целью подробнее изучить состав их атмосфер, а особенно экзопланет TOI 700 e и TOI 700 d.

Космический телескоп TESS с 2018 года ищет планеты с помощью транзитного метода, который состоит в том, что их можно обнаружить из-за изменения яркости звезд, на фоне которых проходят планеты.

Фокус уже писал о новом исследовании "адской" супер-Земли, которая находится на расстоянии в 41 световой год от нас и год здесь длится чуть больше двух недель. Эту экзопланету считают "настоящим адом", ведь она покрыта океаном из магмы и здесь очень жарко.

Также Фокус писал еще об одного горячей супер-Земле, которая расположена на расстоянии в 200 световых лет от нас и температура здесь составляет больше 1000 градусов Цельсия.