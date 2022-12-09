Настоящий ад, где год длится 17,5 часов: ученые представили исследование горячей супер-Земли

Экзопланета 55 Cancri e — это каменистый мир, расположенный на расстоянии в 41 световой год от Земли и больше всего известен своей репутацией "адской планеты".

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Экзопланета, расположенная так близко к своей звезде, что ее поверхность, вероятно, представляет собой океан из магмы, стала предметом нового исследования, которое может показать, как возникли эти необычные планеты, пишет ScienceAlert.

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Планета 55 Cancri e или Янсенн представляет собой супер-Землю, то есть это каменистый мир, который имеет массу, превышающую массу Земли в 8 раз, а ее диаметр в 2 раза больше, чем у нашей планеты.

Эта планета настолько раскаленная, что на ее поверхности находится океан из магмы, температура которого составляет примерно 2000 градусов Цельсия. 55 Cancri e вращается очень близко вокруг звезды под названием Коперник (это оранжевый карлик, который немного меньше Солнца), а потому год здесь длится всего 17,5 часов.

[ + – ] Планета 55 Cancri e или Янсенн представляет собой супер-Землю, то есть это каменистый мир, который имеет массу, превышающую массу Земли в 8 раз, а ее диаметр в 2 раза больше, чем у нашей планеты Фото: NASA

У всех звездных систем есть свои особенности и у системы Коперника они также имеются. Кроме планеты Янсенн, вокруг звезды вращаются еще четыре экзопланеты: Галлилей, Браге, Херриот и Липперхей, и все они находятся дальше от своей звезды, чем "адская планета".

55 Cancri e находится настолько близко к звезде, что ученые вообще сомневались, что планета может существовать, практически "обнимая" родительскую звезду своей орбитой.

[ + – ] На этой иллюстрации показано насколкьо близко к своей звезде находится планета Янсенн Фото: ScienceAlert

В новом исследовании группа американских астрономов решила выяснить, всегда ли планета Янсенн находилась так близко к своей звезде. Полученные данные могут помочь астрономам получить новое представление о формировании планет и о том, как эти небесные тела меняют свою орбиту.

Ученые определили, что Янсенн вращается по экватору звезды, но ее странная орбита говорит о том, что планета изначально находилась намного дальше от звезды, прежде чем приблизиться к Копернику. Затем гравитационное притяжение от экватора звезды изменило орбиту планеты Янссен.

"Мы уже знали, что орбита Янсенн отличается от орбит остальных четырех планет. Но мы измерили все орбиты всех планет этой системы и теперь мы знаем, что эта адская планета не всегда вращалась настолько близко к звезде. Это связано с внутренней миграцией планет в этой системе", — говорит Лили Чжао из Института Флэтайрон, Нью-Йорк, США.

Несмотря на то, что планета Янсенн не всегда находилась так близко к своей звезде, астрономы пришли к выводу, что она всегда была раскаленной. Но когда она приблизилась к Копернику, то стала еще горячее.

[ + – ] Несмотря на то, что планета Янсенн не всегда находилась так близко к своей звезде, астрономы пришли к выводу, что она всегда была раскаленной. Но когда она приблизилась к Копернику, то стала еще горячее Фото: Pixabay/CC0 Public Domain

"Это настоящий ад, здесь настолько горячо, что на этой планете не смог бы выжить ни один известный нам живой организм", — говорит Чжао.

Ученые считают, что внутренняя миграция планет в системе Коперника может быть связана с тем, что они не находятся в одной плоскости вращения вокруг звезды. Например, ученые считают, что Янсенн и Галлилей точно находятся в другой плоскости, чем остальные три планеты.

Чжао и ее коллеги считают, что взаимодействие между экзопланетами, возможно, подтолкнуло Янсенн к такой близкой орбите вокруг звезды. Хотя, в дело мог вмешаться и красный карлик, вторая звезда в двойной системе Коперник.

Вполне возможно, что Галлилей также приближается к Копернику, хотя сейчас он делает оборот вокруг звезды за почти 15 дней. В то же время на Браге год составляет почти 45 дней , на планете Херриот – 260 дней, а на планете Липперхей – внушительные 5,5 тысяч дней, то есть год здесь длится 15 земных лет.

В нашей Солнечной системе все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, потому что все они образовались из того же диска из газа и пыли, который когда-то вращался вокруг нашего Солнца.

Изучая другие планетные системы, астрономы обнаружили, что многие из них не имеют планет, вращающихся в одной плоскости, что ставит вопрос о том, насколько уникальной является наша Солнечная система во Вселенной.

О некоторых особенностях планеты 55 Cancri e Фокус уже писал раньше.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили планету, которая превышает по плотности Землю – самых плотный объект в Солнечной системе. Ученые пока не могут объяснить происхождение этой экзопланеты.