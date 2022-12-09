Справжнє пекло, де рік триває 17,5 години: вчені представили дослідження гарячої супер-землі

Екзопланета 55 Cancri e — це кам'янистий світ, розташований на відстані 41 світловий рік від Землі і найбільше відомий своєю репутацією "пекельної планети".

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Екзопланета, розташована так близько до своєї зірки, що її поверхня, ймовірно, є океаном з магми, стала предметом нового дослідження, яке може показати, як виникли ці незвичайні планети, пише ScienceAlert.

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Планета 55 Cancri e або Янсен є супер-Землю, тобто це кам'янистий світ, який має масу, що перевищує масу Землі в 8 разів, а її діаметр в 2 рази більше, ніж у нашої планети.

Ця планета настільки розпечена, що на її поверхні знаходиться океан із магми, температура якого становить приблизно 2000 градусів за Цельсієм. 55 Cancri e обертається дуже близько навколо зірки під назвою Коперник (це помаранчевий карлик, який трохи менший за Сонце), а тому рік тут триває всього 17,5 годин.

[ + – ] Планета 55 Cancri e або Янсен є супер-Землю, тобто це кам'янистий світ, який має масу, що перевищує масу Землі в 8 разів, а її діаметр в 2 рази більше, ніж у нашої планети Фото: NASA

У всіх зоряних систем є свої особливості і система Коперника їх також має. Крім планети Янсенн, навколо зірки обертаються ще чотири екзопланети: Галлілей, Браге, Герріот і Ліпперхей, і всі вони знаходяться далі від своєї зірки, ніж "пекельна планета".

55 Cancri e знаходиться настільки близько до зірки, що вчені взагалі сумнівалися, що планета може існувати практично "обіймаючи" батьківську зірку своєю орбітою.

[ + – ] На цій ілюстрації показано наскільки близько до своєї зірки знаходиться планета Янсенн Фото: ScienceAlert

У новому дослідженні група американських астрономів вирішила з'ясувати, чи планета Янсенн завжди знаходилася так близько до своєї зірки. Отримані дані можуть допомогти астрономам отримати нове уявлення про формування планет і те, як ці небесні тіла змінюють свою орбіту.

Вчені визначили, що Янсенн обертається екватором зірки, але її дивна орбіта говорить про те, що планета спочатку знаходилася набагато далі від зірки, перш ніж наблизитися до Коперника. Потім гравітаційне тяжіння від екватора зірки змінило орбіту планети Янссен.

"Ми вже знали, що орбіта Янсенн відрізняється від орбіт решти чотирьох планет. Але ми виміряли всі орбіти всіх планет цієї системи і тепер ми знаємо, що ця пекельна планета не завжди оберталася настільки близько до зірки. Це пов'язано із внутрішньою міграцією планет у цій системі", — Каже Лілі Чжао з Інституту Флетайрон, Нью-Йорк, США.

Незважаючи на те, що планета Янсен не завжди знаходилася так близько до своєї зірки, астрономи дійшли висновку, що вона завжди була розпеченою. Але коли вона наблизилася до Коперника, то стала ще гарячішою.

[ + – ] Незважаючи на те, що планета Янсен не завжди знаходилася так близько до своєї зірки, астрономи дійшли висновку, що вона завжди була розпеченою. Але коли вона наблизилася до Коперника, то стала ще гарячішою. Фото: суперземля

"Це справжнє пекло, тут настільки гаряче, що на цій планеті не зміг би вижити жоден відомий нам живий організм", — каже Чжао.

Вчені вважають, що внутрішня міграція планет у системі Коперника може бути пов'язана з тим, що вони не знаходяться в одній площині обертання навколо зірки. Наприклад, вчені вважають, що Янсенн і Галлілей точно знаходяться в іншій площині, ніж решта трьох планет.

Чжао та її колеги вважають, що взаємодія між екзопланетами, можливо, підштовхнула Янсенн до такої близької орбіти навколо зірки. Хоча в справу міг втрутитися і червоний карлик, друга зірка в подвійній системі Коперник.

Цілком можливо, що Галлілей також наближається до Коперника, хоча зараз він робить оберт навколо зірки за майже 15 днів. Водночас на Бразі рік становить майже 45 днів, на планеті Герріот — 260 днів, а на планеті Ліпперхей — значні 5,5 тисячі днів, тобто рік тут триває 15 земних років.

У нашій Сонячній системі всі планети обертаються навколо Сонця в одній площині, тому що всі вони утворилися з того ж диска з газу та пилу, що колись обертався навколо Сонця.

Вивчаючи інші планетні системи, астрономи виявили, що багато з них не мають планет, що обертаються в одній площині, що ставить питання, наскільки унікальною є наша Сонячна система у Всесвіті.

Про деякі особливості планети 55 Cancri e Фокус вже писав раніше.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили планету, яка перевищує за густиною Землю — найщільніший об'єкт у Сонячній системі. Вчені поки що не можуть пояснити походження цієї екзопланети.