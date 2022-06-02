NASA зазирне у справжнє пекло. Вчені готуються до близьких спостережень за вогняною планетою

Дослідники хочуть краще вивчити планету, на якій вдень плавиться каміння, а надвечір починаються дощі з лави.

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Вчені очікують, що незабаром зможуть вперше докладно розглянути "суперземлю", яка знаходиться за 50 світлових років від нашої планети. Очікують, що безпрецедентний погляд на далеку планету забезпечить телескоп Джеймса Вебба, наукова робота якого почнеться вже в липні. Про це повідомляє Phys.org.

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Планета під назвою 55 Cancri e знаходиться так близько до своєї зірки, що умови на планеті буквально схожі на опис біблійного пекла. За словами астрономів, поверхня цієї планети постійно палає.

Згідно з даними, планета розташовується всього 4 млн км від своєї зірки, що становить лише 1/25 відстані Меркурія до Сонця.

"Оскільки температура на поверхні планети набагато вища за точку плавлення звичайних породоутворювальних мінералів, її денна сторона вкрита океанами з лави", — кажуть у NASA.

Щоб зрозуміти умови на планеті, в NASA пропонують уявити Землю, яка була б набагато ближчою до Сонця. Так близько, що земний рік тривав би лише кілька годин. Тоді через гравітацію зірки на одній півкулі Землі завжди був би день, а на іншій — вічна ніч. На планеті скипіли б океани, місце яких зайняли інші океани, але не з води, а з розплавленої лави.

У NASA кажуть, що нічого такого не знайти в нашій Сонячній системі.

У межах майбутнього дослідження, вчені сподіваються з'ясувати, чи дійсно планета завжди звернена однією стороною до зірки або ж день і ніч змінюють одне одного.

Перші спостереження за планетою, зроблені за допомогою менш потужного телескопа Спітцер, показали дивне явище на 55 Cancri e. Як виявилося, найгарячіша точка на планеті знаходиться зовсім не на денній стороні, де температури мають бути найвищими.

Відповідно до теорії NASA, на планеті є "динамічна атмосфера", яка може переміщати тепло по всій поверхні 55 Cancri e.

Також планета може обертатися, створюючи водночас жахливі умови.

"У цьому сценарії поверхня планети нагріватиметься, плавитиметься і навіть випаровуватиметься протягом дня, утворюючи тонку атмосферу, яку зможе побачити телескоп Вебба. Але ввечері пара з атмосфери охолоджуватиметься і конденсуватиме в краплі лави, які повернуться на поверхню як пекельний дощ. З приходом ночі на планеті лава твердне, щоб знову розплавитися і випаруватися вранці", — пояснюють експерти з NASA.

Вчені чекають, що телескоп Джеймса Вебба зможе виявити присутність атмосфери на планеті. Це може піти перший рік роботи космічного телескопа. Також вивчатимуть планету LHS 3844 b, щоб краще зрозуміти еволюцію скелястих планет, схожих на Землю.