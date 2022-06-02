NASA заглянет в настоящий ад. Ученые готовятся к близким наблюдениям за пылающей планетой

Исследователи хотят лучше изучить планету, на которой днем плавятся камни, а к вечеру начинаются дожди из лавы.

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Ученые ожидают, что в скором времени смогут впервые подробно рассмотреть "суперземлю", которая находится в 50 световых годах от нашей планеты. Ожидается, что беспрецедентный взгляд на далекую планету обеспечит телескоп Джеймса Уэбба, чья научная работа начнется уже в июле. Об этом сообщает Phys.org.

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Планета под названием 55 Cancri e находится так близко к своей звезде, что условия на планете в буквальном смысле похожи на описание библейского ада. По словам астрономов, поверхность этой планеты постоянно пылает.

Согласно данным, планета располагается всего 4 млн км от своей звезды, что составляет всего 1/25 расстояния Меркурия до нашего Солнца.

"Так как температура на поверхности планеты намного выше точки плавления обычных породообразующих минералов, ее дневная сторона покрыта океанами из лавы", – говорят в NASA.

Чтобы понять условия на планете, в NASA предлагают представить Землю, которая находилась бы намного ближе к Солнцу. Настолько близко, что земной год длился бы всего несколько часов. Тогда из-за гравитации звезды на одном полушарии Земли всегда был бы день, а на втором – вечная ночь. На планете вскипели бы океаны, место которых заняли другие океаны, но уже не из воды, а из расплавленной лавы.

В NASA говорят, что ничего подобного не найти в нашей Солнечной системе.

В рамках предстоящего исследования, ученые надеются выяснить, действительно ли планета всегда обращена одной стороной к звезде или же день и ночь сменяют друг друга.

Первые наблюдения за планетой, сделанные с помощью менее мощного телескопа "Спитцер", показали странное явление на 55 Cancri e. Как оказалось, самая горячая точка на планете находится совсем не на дневной стороне, где температуры должны быть самыми высокими.

Согласно теории NASA, на планете присутствует "динамическая атмосфера", которая может перемещать тепло по всей поверхности 55 Cancri e.

Также планета может вращаться, создавая при этом кошмарные условия.

"В этом сценарии поверхность планеты будет нагреваться, плавиться и даже испаряться в течение дня, образовывая тонкую атмосферу, которую сможет увидеть телескоп Уэбба. Но вечером пар из атмосферы будет охлаждаться и конденсироваться в капли лавы, которые вернутся на поверхность в виде адского дождя. С наступлением ночи на планете лава будет затвердевать, чтобы снова расплавиться и испариться утром", – объясняют эксперты из NASA.

Ученые ждут, что телескоп Джеймса Уэбба сможет обнаружить присутствие атмосфера на планете. На это может уйти первый год работы космического телескопа. Также будет изучаться планета LHS 3844 b, чтобы лучше понять эволюцию скалистых планет, подобных Земле.