Знайдено планету, яка удвічі щільніша за Землю: вчені поки не знають, як вона з'явилася

Нещодавно відкрита екзопланета сильно спантеличила вчених.

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Астрономи провели дослідження дуже молодого газового гіганта, який за розмірами нагадує Юпітер, і з'ясували, що ця планета має властивості, які не відповідають жодній із двох популярних моделей формування планет-гігантів. Ця екзопланета надто важка як для свого віку, пише ScienceAlert.

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Щільніша за Землю вдвічі, а за Юпітер — у 10 разів

Учені виявили одну з наймолодших екзопланет, які відомі науці. Її назвали HD-114082b, їй 15 млн років, і ця планета є газовим гігантом, який обертається навколо батьківської зірки на відстані 300 світлових років від нас. Якщо зрозуміти, як вона сформувалася, то ці знання дозволять зрозуміти, як взагалі формуються планети, адже цей процес ще до кінця не вивчений.

Учені з Інституту астрономії суспільства Макса Планка, що в Німеччині, у результаті тривалих спостережень з'ясували, що HD-114082b за розміром схожа на Юпітер, але у 8 разів важча за цю планету. Це означає, що її щільність у 10 разів більша, ніж у Юпітера, і вдвічі більша, ніж у Землі. До речі, наша планета є найщільнішою зі всіх планет Сонячної системи.

"Порівняно з прийнятими зараз моделями щільність HD-114082b приблизно вдвічі-втричі перевищує щільність для молодого газового гіганта віком усього в 15 мільйонів років", — каже Ольга Захожай (до речі, уродженка України) з Інститут астрономії товариства Макса Планка.

Розмір і маса цієї планети вказують на те, що вона з дуже малою часткою ймовірності могла б бути дуже великою кам'янистою планетою, але стала газовим гігантом. Проте процес формування HD-114082b для вчених залишається загадкою.

[ + – ] Зараз учені вважають, що планети-гіганти формуються двома способами, і обидва такі процеси відбуваються всередині протопланетного диска з газу та пилу, що оточує молоду зірку Фото: экзопланета атмосфера

Як формуються планети?

Зараз учені вважають, що планети-гіганти формуються двома способами, і обидва такі процеси відбуваються всередині протопланетного диска з газу та пилу, що оточує молоду зірку.

Наприклад, під час способу формування планети, який називається "холодним початком", екзопланета збирається з уламків, що літають у протопланетному диску. Чим більше накопичується уламків, тим швидше зростає маса планети й збільшується її розмір. Після цього формується атмосфера довкола кам'яного ядра.

Другий спосіб формування планет, який називається "гарячим початком", передбачає, що нестабільність у протопланетному диску призводить до закручування та стиснення газу й пилу в певному місці під дією гравітації. Унаслідок цього з'являється повністю сформована планета без кам'яного ядра, що складається з газів.

Планета, яка не схожа на інші

Але властивості HD-114082b показують, що ця планета не вписується в спосіб формування, відомий як "гарячий початок". Розмір і маса планети вказують на те, що вона мала сформуватися під час "холодного початку". Але все одно навіть у цьому випадку планета надто важка як для свого розміру. Як так вийшло, поки що не ясно. За словами вчених, ще рано говорити про те, що потрібно відмовитися від моделі "гарячого початку", адже досі не до кінця вивчено процес формування планет-гігантів.

Екзопалнета HD-114082b є однією з трьох відомих астрономам планет, яким менше 30 млн років і розмір та маса яких відомі. Але найцікавіше, що всі три не вписуються у відомі моделі формування планет.

Як уже писав Фокус, учені виявили "суперземлю", яка в 10 разів важча за нашу планету, має дуже погану погоду, а рік тут триває всього 14,5 години.

Щодо інших астрономічних досліджень, то Фокус уже писав про те, що вчені виявили несподівану причину надто великого фонового випромінювання в Усесвіті.