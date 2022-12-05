Найдена планета, которая в 2 раза плотнее Земли: ученые пока не знают, как она появилась

Открытая недавно экзопланета сильно озадачила ученых.

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Астрономы провели исследование очень молодого газового гиганта, который по размерам напоминает Юпитер, и выяснили, что эта планета имеет свойства, которые не соответствуют ни одной из двух популярных моделей формирования планет-гигантов. Эта экзопланета слишком тяжелая, как для своего возраста, пишет ScienceAlert.

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Плотнее Земли в 2 раза, а Юпитера — в 10 раз

Ученые обнаружили одну из самых молодых экзопланет, которые известны науке. Ее назвали HD-114082b, ей 15 млн лет и эта планета является газовым гигантом, который вращается вокруг родительской звезды на расстоянии в 300 световых лет от нас. Если понять, как она сформировалась, то эти знания позволят понять, как вообще формируются планеты, ведь этот процесс еще до конца не изучен.

Ученые из Институт астрономии общества Макса Планка, Германия, в результате длительных наблюдений выяснили, что HD-114082b по размеру похожа на Юпитер, но в 8 раз тяжелее этой планеты. Это означает, что ее плотность в 10 раз больше, чем у Юпитера и в 2 раза больше, чем у Земли. Кстати, наша планета является самой плотной из всех планет Солнечной системы.

"По сравнению с принятыми в настоящее время моделями плотность HD-114082b примерно в два-три раза превышает плотность для молодого газового гиганта возрастом всего в 15 миллионов лет", — говорит Ольга Захожай (кстати, уроженка Украины) из Институт астрономии общества Макса Планка.

Размер и масса этой планеты указывают на то, что она с очень малой долей вероятности могла бы быть очень большой каменистой планетой, но все-таки стала газовым гигантом. Но процесс формирования HD-114082b для ученых остается загадкой.

[ + – ] В настоящее время ученые считают, что планеты-гиганты формируются двумя способами и оба таких процесса происходят внутри протопланетного диска из газа и пыли, который окружает молодую звезду Фото: Engine House VFX, At-Bristol Science Centre, University of Exeter

Как формируются планеты?

В настоящее время ученые считают, что планеты-гиганты формируются двумя способами и оба таких процесса происходят внутри протопланетного диска из газа и пыли, который окружает молодую звезду.

Например, во время способа формирования планеты, который называется "холодным началом", экзопланета собирается из обломков, которые летают в протопланетном диске. Чем больше накапливается обломков, тем быстрее растет масса планеты и увеличивается ее размер. После этого формируется атмосфера вокруг каменного ядра.

Второй способ формирования планет, который называется "горячим началом", предполагает, что нестабильность в протопланетном диске приводит закручиванию и сжатию газа и пыли в определенном месте под действием гравитации. В результате появляется полностью сформированная планета без каменного ядра, состоящая из газов.

Планета, которая не похожа на остальных

Но свойства HD-114082b показывают, что эта планета не вписывается в способ формирования известный как "горячее начало". Размер и масса планеты указывают на то, что она должна была сформироваться во время "холодного начала". Но все равно даже в этом случае планета слишком тяжелая, как для своего размера. Как так получилось, пока не ясно. По словам ученых, еще рано говорить о том, что нужно отказаться от модели "горячего начала", ведь до сих пор не до конца изучен процесс формирования планет-гигантов.

Экзопалнета HD-114082b является одной из трех известных астрономам планет, которым меньше 30 млн лет и размер и масса которых известны. Но самое интересное, что все три не вписываются в известные модели формирования планет.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили "суперземлю", которая в 10 раз тяжелее нашей планеты, имеет очень плохую погоду, а год здесь длится всего 14,5 часов.

Что касается других астрономических исследований, то Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили неожиданную причину слишком большого фонового излучения во Вселенной.