В 10 раз массивнее Земли. Найдена "суперземля" со скверной погодой и годом в 14,5 часов

Астрономы утверждают, что обнаружили самую массивную суперземлю из всех когда-либо найденных.

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Ученые обнаружили одну из самых массивных экзопланет — "суперземлю". Ее поверхность покрыта расплавленной магмой, а год длится всего половину земного дня, пишет Space.com.

Найденная экзопланета получила название TOI-1075 b, ее удалось открыть благодаря наблюдениям, сделанным с помощью аппарата NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Как показали исследования, поверхность этой суперземли разогрета примерно до 1050 градусов по Цельсию. Своей "жаркой" погодой планета обязана близостью родительской звезды, которая находится в 200 световых годах от Земли. В дополнение к палящей жаре, год на планете длится всего 14,5 часов. Также ученые отмечают, что TOI-1075 b является самой массивной экзопланетой своего класса.

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"Полученные нами данные указывают на то, что TOI-1075 b – это самая массивная суперземля из всех, которые удалось обнаружить на этот момент", — говорится в заявлении NASA.

Отмечается, что суперземли особенно интересны для астрономов, так как такой тип планет очень распространен в Млечном Пути, но не встречается в Солнечной системе.

Астрономы подчеркивает, что если бы открытая экзопланета была доступна для полетов, то человек на ее поверхности весил бы втрое больше, чем на Земле. Все дело в том, что TOI-1075 почти в 10 раз массивнее Земли, а значит и сила гравитации там значительно превосходит земную.

Планету удалось обнаружить с помощью транзитного метода, когда экзопланеты проходят перед своими звездами и затеняют их свет. Космический аппарат NASA сканирует ночное небо в поисках именно таких изменений яркости звезд.

Именно этот метод поиска позволил ученым отыскать 5 тыс. кандидатов в экзопланеты, которые ждут проверки и подтверждения данных.

Эксперты из NASA утверждают, что TOI-1075 b может помочь разобраться в формировании планет.

"В свою очередь, это позволит предсказать, какие типы атмосфер можно встретить на суперземлях, а также есть ли у них атмосферы вообще", — подытожили в NASA.