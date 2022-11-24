У 10 разів масивніша за Землю. Знайдено "суперземлю" з поганою погодою та роком за 14,5 години

Астрономи стверджують, що виявили наймасивнішу суперземлю з усіх коли-небудь знайдених.

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Учені виявили одну з найпотужніших екзопланет — "суперземлю". Її поверхня покрита розплавленою магмою, а рік триває лише половину земного дня, пише Space.com.

Знайдена екзопланета отримала назву TOI-1075 b, її вдалося відкрити завдяки спостереженням, зробленим за допомогою NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Як показали дослідження, поверхня цієї суперземлі розігріта приблизно до 1050 градусів за Цельсієм. Своєю "спекотною" погодою планета зобов'язана близькістю батьківської зірки, яка розташована за 200 світлових років від Землі. На додаток до жару, рік на планеті триває всього 14,5 години. Також учені зазначають, що TOI-1075 b є найпотужнішою екзопланетою свого класу.

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"Отримані нами дані вказують на те, що TOI-1075 b — це найпотужніша суперземля з усіх, які вдалося виявити на цей момент", — ідеться в заяві NASA.

Зазначається, що суперземлі особливо цікаві для астрономів, оскільки такий тип планет дуже поширений у Чумацькому Шляху, але не зустрічається в Сонячній системі.

Астрономи наголошує, що якби відкрита екзопланета була доступна для польотів, то людина на її поверхні важила б утричі більше, ніж на Землі. Вся справа в тому, що TOI-1075 майже в 10 разів масивніша за Землю, а значить, і сила гравітації там значно перевершує земну.

Планету вдалося виявити за допомогою транзитного методу, коли екзопланети проходять перед своїми зірками та затіняють їхнє світло. Космічний апарат NASA сканує нічне небо в пошуках саме таких змін яскравості зірок.

Саме цей метод пошуку дозволив ученим відшукати 5 тис. кандидатів у екзопланети, які чекають на перевірку та підтвердження даних.

Експерти з NASA стверджують, що TOI-1075 може допомогти розібратися у формуванні планет.

"Зі свого боку, це дозволить передбачити, які типи атмосфер можна зустріти на суперземлях і чи є в них атмосфери взагалі", — підсумували в NASA.