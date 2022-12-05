Вселенная излучает больше света, чем нужно: ученые нашли неожиданный источник

Пока что это только теория, но ее можно будет доказать в ближайшем будущем.

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Еще в 2006 году к краю Солнечной системы отправился космический аппарат NASA под названием "Новые горизонты". Уже в 2015 году этот аппарат достиг Плутона, а затем полетел еще дальше и именно там, через несколько лет, на внешних границах нашей звездной системы его приборы зафиксировали что-то странное. Странным было количество света из космического оптического фона, которого было в два раза больше, чем предполагалось. И ученые считают, что это может быть связано с таинственной темной материей, пишет ScienceAlert.

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Космический оптический фон

Космическим оптическим фоном является свет, который излучают все источники света во Вселенной, которые находятся за пределами Млечного Пути. Находясь в межзвездном пространстве космический аппарат "Новые горизонты" уловил очень слабое свечение этого фона. Но в любом случае количества света было в 2 раза больше, чем предполагали астрономы. Американские ученые представили новое исследование, в котором они объясняют причину такого явления побочным продуктом взаимодействия темной материи.

"Наше исследование предлагает теоретическое объяснение избыточного количества света в космическом оптическом фоне действиями загадочной темной материи. Возможно, это первый шаг к пониманию того, что она из себя представляет на самом деле", — говорит Хосе Луис Бернал из Университета Джона Хопкинса, США.

Темная материя

Темная материя уже многие десятилетия не дает покоя астрономам, ведь ее невозможно увидеть напрямую, но она точно существует, и она отвечает за существование гораздо большей гравитации, чем создает обычная материя. Например, галактики вращаются быстрее, чем должны были бы под действием гравитации, которую создает обычная материя, поэтому астрономы считают, что без темной материи такое поведение галактик объяснить нельзя.

Фокус уже подробно писал о темной материи и о том, что ученые считают, что из нее состоит примерно 85% нашей Вселенной.

[ + – ] Темная материя уже многие десятилетия не дает покоя астрономам, ведь ее невозможно увидеть напрямую, но она точно существует, и она отвечает за существование гораздо большей гравитации, чем создает обычная материя Фото: EarthSky

Но из чего состоит темная материя – этот вопрос пока остается предметом обсуждений, хотя и существует много теорий на этот счет. Одним из таких предположений является то, что темная материя состоит из гипотетической частицы под названием аксион.

Гипотетическая частица аксион

По словам ученых, теоретически аксионы в определенном диапазоне масс также должны вести себя точно так же, как должна вести себя темная материя. Аксионы можно обнаружить, потому что теоретически они распадаются на пары фотонов (частиц света) в присутствии сильного магнитного поля.

Но проблема заключается в том, что нужно отделить источники этого света от других источников во Вселенной. И здесь может помочь космический оптический фон. Свет в этом фоне очень слабый и его тяжело уловить, но приборы аппарата "Новые горизонты" могут справится с этой задачей.

[ + – ] Еще в 2006 году к краю Солнечной системы отправился космический аппарат NASA под названием "Новые горизонты". Уже в 2015 году этот аппарат достиг Плутона, а затем полетел еще дальше и именно там, через несколько лет, на внешних границах нашей звездной системы его приборы зафиксировали что-то странное. Странным было количество света из космического оптического фона, которого было в два раза больше, чем предполагалось Фото: NASA

В своем новом исследовании ученые предполагают, что большее, чем ожидалось, количество света в этом фоне может быть связано с излучением галактик и звезд, которые еще не обнаружены. Но с другой стороны этот избыток света может быть связан с темной материей, которая состоит как раз из аксионов. Моделирование показало, что в определенном диапазоне масс аксионы могут создавать такое количество света во Вселенной.

Пока что имеющиеся у ученых данные не могут точно ответить на вопрос, какой вариант развития событий из вышеизложенных действительно отвечает за большее количество света в космическом оптическом фоне. Но аксионы являются очень привлекательными источниками и на их поиски нужно направить все усилия, считают ученые.

"Мы считаем, что приборы аппарата "Новые горизонты" смогут предоставить в дальнейшем нам больше данных. Если за этим избытком света стоит темная материя, то ее частицы должны создавать очень сильный сигнал при распаде на фотоны. Я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем проверить нашу теорию", — говорит Бернал.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили что стоит за загадочным потоком излучения, который летел к нам 8,5 млрд световых лет. Без мертвой звезды и огромной черной дыры здесь не обошлось.