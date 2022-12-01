Последний луч умирающей звезды: ученые выяснили, что летело к Земле 8,5 млрд световых лет

Астрономы стали свидетелями одного из самых далеких свидетельств ужасной космической трапезы.

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Еще в феврале 2022 года ученые обнаружили загадочный поток плазмы, который преодолел гигантское расстояние в 8,5 млрд световых лет, прежде чем его зафиксировали на Земле. Оказалось, что этим потоком было редкое релятивистское излучение, которое было последним "криком" умирающей звезды, когда ее поглотила огромная черная дыра, пишет ScienceAlert.

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Ученые выяснили, что релятивистское излучение, которое изначально не было охарактеризовано как таковое и получило название AT2022cmc, было релятивистской струей, которая вырвалась из огромной черной дыры, когда та разорвала звезду на части и "съела" ее.

"Это одно из самых далеких подобных явлений, которые известны науке. В последний раз такую струю обнаружили более 10 лет назад", — говорит Майкл Кафлин из Университета штата Миннесота, США.

По словам ученых, такие релятивистские струи выпускает черная дыра только в 1% случаев, когда происходит поглощение звезды. Поэтому AT2022cmc — это чрезвычайно редкое явление. К тому же это излучение было одним из самых ярких из когда-либо увиденных астрономами.

[ + – ] По словам ученых, такие релятивистские струи выпускает черная дыра только в 1% случаев, когда происходит поглощение звезды. Поэтому AT2022cmc — это чрезвычайно редкое явление. К тому же это излучение было одним из самых ярких из когда-либо увиденных астрономами Фото: NASA

В новом исследовании сказано, что поток излучения вырвался из черной дыры в результате события известного как приливное разрушение. И главным виновником этого стала быстро вращающаяся сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 500 млн раз превышает массу Солнца.

Приливные разрушения возникают, когда звезда подходит слишком близко к черной дыре и ее гравитация растягивает звезду, разрывает ее на части и затем она падает в черную дыру. Конечно это событие происходит не сразу, а в течении месяцев или даже лет, в зависимости от размера звезды.

[ + – ] Ученые выяснили, что релятивистское излучение, которое изначально не было охарактеризовано как таковое и получило название AT2022cmc, было релятивистской струей, которая вырвалась из огромной черной дыры, когда та разорвала звезду на части и "съела" ее Фото: ScienceAlert

В результате такого поглощения появляется излучение, которое улетает в космос почти со скоростью света. Но оно со временем тускнеет и его практически невозможно обнаружить на Земле. Но если оно яркое, как и AT2022cmc, то астрономам может улыбнуться удача.

"Когда происходит поглощение черной дырой звезды, то иногда не все ее вещество сразу пропадает за горизонтом событий, некоторая его часть продолжает вращаться вокруг черной дыры. Линии магнитного поля сразу за пределами горизонта событий действуют как ускорители частиц и некоторая часть вещества направляется вдоль этих линий, а потом происходит его выброс со скоростью, близкой к скорости света. В основном образуются две релятивистских струи, которые улетают в разные прямо противоположные стороны. В случае с AT2022cmc одна из этих струй была направлена ​​прямо на Землю", — говорит Кафлин.

[ + – ] На этом видео показано, как черная дыра поглощает звезду

Ученые считают, что они могут получить много ценной информации из этого излучения, которое преодолело более чем половину расстояния Вселенной. Например, до сих пор неизвестно, почему во время некоторых приливных разрушений струи появляются, а в некоторых нет. Также неясно, как формируются и растут сверхмассивные черные дыры. Возможно новые данные помогут ответить на эти вопросы.

Еще одной загадкой нашей Вселенной считается теоретическое существование червоточин – тоннелей сквозь пространство и время, с помощью которых можно преодолеть огромные расстояния за мгновение. Как уже писал Фокус, ученым удалось создать такой проход в ходе недавнего эксперимента.

Также Фокус уже писал о том, что ученые вскоре смогут доказать альтернативную гипотезу начального состояния Вселенной, то есть подтвердить инфляционную модель развития космоса.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили черную дыру, которая не вписывается в рамки существующих теорий.