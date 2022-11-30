Ученые смогут доказать альтернативную гипотезу начального состояния Вселенной

Новый космический аппарат для изучения реликтового излучения сможет доказать инфляционную теорию начального состояния Вселенной.

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Самая ранняя история Вселенной до сих пор представляет собой набор теоретических размышлений и гипотез, хотя существует стандартная модель горячей Вселенной, которая объясняет, как все произошло в самом начале существования космоса. Но в этой модели есть свои недостатки и эту проблему решает инфляционная модель Вселенной – гипотеза о немного другом начальном состоянии космоса и его все более быстром и быстром расширении. Именно эту инфляционную теорию сможет доказать новый космический аппарат для изучения реликтового излучения LiteBIRD, пишет Forbes.

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Ученые уже много знают о том, как появилась наша Вселенная и что произошло дальше. В частности, сейчас известно о том, что одним из свидетельств самых ранних процессов в космосе является реликтовое излучение, которое до сих пор осталось через 13,8 млрд лет после Большого взрыва.

Тем не менее изучение реликтового излучения является сложным процессом из-за недостаточного развития технологий. Несмотря на это, космологи продолжают изучать температурные колебания в надежде получить новые данные о ранней Вселенной.

[ + – ] Самая ранняя история Вселенной до сих пор представляет собой набор теоретических размышлений и гипотез, хотя существует стандартная модель горячей Вселенной, которая объясняет, как все произошло в самом начале существования космоса. Но в этой модели есть свои недостатки и эту проблему решает инфляционная модель Вселенной – гипотеза о немного другом начальном состоянии космоса и его все более быстром и быстром расширении Фото: Live Science

"До границы в 380 000 лет после Большого взрыва фотоны постоянно рассеивались, поэтому сложно наблюдать за реликтовым излучением. Только когда Вселенная остыла настолько, что материя разъединилась, фотоны смогли свободно распространяться в космосе", — говорит Джорджио Савини, из Университетского колледжа Лондона.

До сих пор приборы для исследования реликтового излучения как с Земли, так и из космоса обычно отслеживали мельчайшие колебания температуры. Но для дальнейшего исследования реликтового излучения потребуются новые технологии, поиска так называемой поляризации B-режима.

Если астрономы смогут его обнаружить, то это подтвердит инфляционную теорию. То есть экспоненциальное расширение пространства-времени в пределах первой триллионной триллионной доли секунды после Большого взрыва. Способ измерения этой поляризации позволит ученым восстановить информацию о том, что происходило в самую темную эпоху космоса первые почти 400 тысяч лет.

По словам Савини, не существует почти ничего, кроме первичных гравитационных волн, которые могут создавать поляризацию B-режима в очень больших масштабах. По его словам, первичные гравитационные волны будут поляризовать длины волн фотонов, поэтому реликтовое излучение будет иметь очень специфический характер.

Будущий космический аппарат, под названием LiteBIRD будет искать квантовые флуктуации, вызванные самой инфляцией Вселенной. После запуска в 2027 году аппарат LiteBIRD попробует обнаружить первичный сигнал B-режима, наблюдая за космосом в течение 3 лет.

[ + – ] Будущий космический аппарат, под названием LiteBIRD будет искать квантовые флуктуации, вызванные самой инфляцией Вселенной. После запуска в 2027 году аппарат LiteBIRD попробует обнаружить первичный сигнал B-режима, наблюдая за космосом в течение 3 лет Фото: Forbes

Аппарат должен будет обнаружить реликтовое излучение, которое покажет наличие гравитационных волн, вызванных инфляцией. LiteBIRD сможет создавать новые карты поляризации реликтового излучения с беспрецедентной точностью. Есть надежда, что LiteBIRD обнаружит признаки поляризации B-режима в реликтовом излучении.

"Обнаружение B-режима — это святой Грааль, и это само по себе доказывает инфляцию", — говорит Савини.

Если LiteBIRD или будущие наземные телескопы, исследующие реликтовое излучение, действительно обнаружат эту поляризацию B-режима, это будет новый способ доступа к информации о самых ранних этапах существования космоса.

Если это открытие состоится, то это поможет ученым понять природу промежуточной эпохи в ранней Вселенной, от нескольких месяцев после начала инфляционного расширения до нескольких тысяч лет после Большого взрыва.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, сколько на самом деле существует загадочной темной материи во Вселенной.

Также Фокус писал о, казалось бы, обычном слиянии двух звезд, в результате которого появился непредсказуемый объект, противоречащий всем теориям.