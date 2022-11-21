Это противоречит всем теориям: столкновение звезд создало объект, который не может существовать

Один гамма-всплеск, который был выпущен после столкновения нейтронных звезд, снова изменил представление ученых о том, как устроена Вселенная.

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Ученые изучили поток кратковременного излучения, называемый гамма-всплеском, который исходит при столкновении двух нейтронных звезд и обнаружили нечто невероятное. Оказалось, что вместо того, чтобы появилась черная дыра, как предполагают теории, появился массивный магнетар – нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем. Но этот магнетар намного тяжелее, чем предельная масса для нейтронных звезд, то есть он просто не может существовать. И все же он находился в космосе, хоть и не долго, прежде чем превратится в черную дыру, пишет ScienceAlert.

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Астрономы наблюдали событие, которое противоречит всем существующим теориям. В результате столкновения двух нейтронных звезд появилась сверхмассивная нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем. Но считается, что такое столкновение должно привести к мгновенному сжатию появившегося объекта в черную дыру под действием гравитации. Но магнетар существовал более суток, прежде чем полностью исчезнуть. По словам ученых из Университета Бата, Великобритания, такая сверхмассивная нейтронная звезда просто не может существовать так долго в космосе. Почему такое произошло остается загадкой.

Нейтронные звезды представляют собой самые маленькие и самые плотные звезды во Вселенной. Они появляются в конце жизненного цикла многих звезд и представляют собой сферу диаметром примерно 20 км. Они настолько плотные, что, например, чайная ложка вещества здесь будет весить 1 млрд тонн.

[ + – ] Ученые изучили поток кратковременного излучения, называемый гамма-всплеском, который исходит при столкновении двух нейтронных звезд и обнаружили нечто невероятное. Оказалось, что вместо того, чтобы появилась черная дыра, как предполагают теории, появился массивный магнетар – нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем Фото: ScienceAlert

Согласно теории, существует максимальный предел массы для нейтронных звезд, превышая который они превращаются в черные дыры. Такое событие, например, происходит во время их столкновения, когда две нейтронные звезды сливаются вместе на короткое мгновение, появляется очень массивная нейтронная звезда. Но она сразу же исчезает в черной дыре.

Хотя ученые спорят по поводу того, вызывает ли слияние нейтронных звезд мгновенное появление черных дыр, или все же на какие-то миллисекунды сначала появляется массивный объект, который затем превращается в черную дыру.

В рамках этого исследования ученые изучили короткий гамма-всплеск под названием GRB 180618A, который пришел к нам из галактики на расстоянии в 10,6 млрд световых лет. Эти потоки излучения исходят как раз от процесса слияния нейтронных звезд, в частности от процесса появления черной дыры. Но данные показали, что это излучение исходит все-таки от магнетара – нейтронной звезды с магнитным полем, сила которого превышает в 1000 раз силу магнитного поля обычной нейтронной звезды и в квадриллион раз больше, чем у Земли. И этот магнетар существовал в космосе невозможные 28 часов.

[ + – ] В рамках этого исследования ученые изучили короткий гамма-всплеск под названием GRB 180618A, который пришел к нам из галактики на расстоянии в 10,6 млрд световых лет. Эти потоки излучения исходят как раз от процесса слияния нейтронных звезд, в частности от процесса появления черной дыры Фото: HiTech Wiki

По словам ученых, они впервые в истории стали свидетелями такого события в космосе. Почему нейтронная звезда, которая должна была сразу же превратиться в черную дыру прожила больше суток, остается загадкой. Астрономы предполагают, что причина может скрываться в очень быстром вращении звезды и сильнейшем магнитном поле, что в совокупности на некоторое время предотвратило ее исчезновение.

Новое исследование показывает, что не всегда короткий гамма-всплеск является свидетельством появления черной дыры. Это излучение может выпускать и очень массивная нейтронная звезда, которая пусть и не долго, но все же может появиться в результате слияния двух меньших нейтронных звезд.

Фокус уже писал о том, что астрономам удалось выяснить, какая нейтронная звезда является самой тяжелой в видимой Вселенной.

Также Фокус писал о новом открытии астрономов. Исследователи считают, что они обнаружили гипотетически существующий тип нейтронных звезд.

Напоминаем, что в недавнем исследовании астрономы сравнили структуру нейтронных звезд со структурой обычных шоколадных конфет. Как уже писал Фокус, для этого есть веское обоснование.