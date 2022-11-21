Це суперечить усім теоріям: зіткнення зірок створило об'єкт, який не може існувати

Один гамма-сплеск, випущений після зіткнення нейтронних зір, знову змінив уявлення вчених про те, як влаштований Всесвіт.

Related video

Вчені вивчили потік короткочасного випромінювання, який називається гамма-сплеском і який виходить під час зіткнення двох нейтронних зір, та виявили щось неймовірне. Виявилося, замість того, щоб з'явилася чорна діра, як припускають теорії, з'явився масивний магнетар — нейтронна зоря з дуже сильним магнітним полем. Але цей магнетар набагато важчий за граничну масу для нейтронних зір, тобто він просто не може існувати. І все-таки він перебував у космосі, хоч і не довго, перш ніж перетвориться на чорну діру, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи спостерігали подію, що суперечить усім наявним теоріям. Внаслідок зіткнення двох нейтронних зір з'явилася надмасивна нейтронна зоря з дуже сильним магнітним полем. Але вважається, що таке зіткнення має призвести до миттєвого стиснення нового об'єкта в чорну діру під дією гравітації. Але магнетар існував понад добу перед тим, як повністю зникнути. За словами вчених з Університету Бата, Великобританія, така надмасивна нейтронна зоря просто не може існувати так довго у космосі. Чому таке сталося, залишається загадкою.

Нейтронні зорі є найменшими і найщільнішими зірками у Всесвіті. Вони з'являються наприкінці життєвого циклу багатьох зірок і є сферою діаметром приблизно 20 км. Вони настільки щільні, що, наприклад, чайна ложка речовини тут важитиме 1 млрд тонн.

[ + – ] Вчені вивчили потік короткочасного випромінювання, що називається гамма-сплеском, який виходить під час зіткнення двох нейтронних зір, та виявили щось неймовірне. Виявилося, замість того, щоб з'явилася чорна діра, як припускають теорії, з'явився масивний магнетар – нейтронна зоря з дуже сильним магнітним полем Фото: ScienceAlert

Відповідно до теорії, існує максимальна межа маси для нейтронних зір, перевищуючи яку вони перетворюються на чорні діри. Така подія, наприклад, відбувається під час зіткнення, коли дві нейтронні зорі зливаються разом на коротку мить, з'являється дуже масивна нейтронна зоря. Але вона одразу ж зникає у чорній дірі.

Хоча вчені сперечаються з приводу того, чи викликає злиття нейтронних зір миттєву появу чорних дір, чи все ж таки на якісь мілісекунди спочатку з'являється масивний об'єкт, який потім перетворюється на неї.

У межах цього дослідження вчені вивчили короткий гамма-сплеск під назвою GRB 180618A, який прийшов до нас з галактики на відстані 10,6 млрд світлових років. Ці потоки випромінювання походять від процесу злиття нейтронних зір, зокрема від процесу появи чорної діри. Але дані показали, що це випромінювання походить все-таки від магнетара — нейтронної зорі з магнітним полем, сила якого перевищує в 1000 разів силу магнітного поля звичайної нейтронної зорі і в квадрильйон разів більше, ніж у Землі. І цей магнетар існував у космосі неможливих 28 годин.

[ + – ] У межах цього дослідження вчені вивчили короткий гамма-сплеск під назвою GRB 180618A, який прийшов до нас з галактики на відстані 10,6 млрд світлових років. Ці потоки випромінювання походять від процесу злиття нейтронних зір, зокрема від процесу появи чорної діри Фото: коронавирус ожирение статистика

За словами вчених, вони вперше в історії стали свідками такої події у космосі. Чому нейтронна зоря, яка мала відразу перетворитися на чорну діру, прожила понад добу, залишається загадкою. Астрономи припускають, що причина може ховатися у дуже швидкому обертанні зірки та найсильнішому магнітному полі, що в сукупності на деякий час запобігло її зникненню.

Нове дослідження показує, що не завжди короткий гамма-сплеск є свідченням появи чорної дірки. Це випромінювання може випускати і дуже масивна нейтронна зоря, яка нехай і не довго, але все ж таки може з'явитися в результаті злиття двох менших нейтронних зір.

Фокус вже писав про те, що астрономам вдалося з'ясувати, яка нейтронна зоря є найважчою у видимому Всесвіті.

Також Фокус писав про нове відкриття астрономів. Дослідники вважають, що вони виявили гіпотетично існуючий тип нейтронних зір.

Нагадуємо, що в недавньому дослідженні астрономи порівняли структуру нейтронних зір зі структурою звичайних шоколадних цукерок. Як писав Фокус, цього є вагоме обгрунтування.