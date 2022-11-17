Нейтронные звезды на самом деле похожи на шоколадные конфеты: что выяснили ученые

Нейтронные звезды, которые являются одними из самых плотных объектов во Вселенной могут иметь структуру шоколадного лакомства, с мягким или твердым центром.

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Ученые из Франкфуртского университета имени Гете, Германия, представили новое исследование, в котором они предполагают, что нейтронные звезды могут быть похожи на шоколадные конфеты с разными начинками, пишет ScienceAlert.

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Одни из самых плотных объектов во Вселенной

Нейтронные звезды являются одними из самых необычных объектов во Вселенной. Если предположить, что черные дыры являются самым плотными объектами в космосе, которые имеют огромную массу, то нейтронные звезды в этом плане занимают почетное второе место.

Нейтронные звезды, которые считаются мертвыми звездами, появляются в результате сильного сжатия огромной звезды в конце ее жизни. У таких звезд, которые имеют от 8 до 30 масс Солнца заканчивается водородное топливо и прекращается термоядерная реакция. В результате чего они сжимаются до маленькой сферы, диаметром в 20 км. При этом вся внешняя оболочка некогда огромной звезды улетает в космос.

[ + – ] Нейтронные звезды, которые считаются мертвыми звездами, появляются в результате сильного сжатия огромной звезды в конце ее жизни. У таких звезд, которые имеют от 8 до 30 масс Солнца заканчивается водородное топливо и прекращается термоядерная реакция. В результате чего они сжимаются до маленькой сферы, диаметром в 20 км. При этом вся внешняя оболочка некогда огромной звезды улетает в космос Фото: ESO

Несмотря на очень маленький размер масса нейтронной звезды в среднем в 2,5 раза больше массы Солнца и ученые уже много лет пытаются понять, что происходит внутри этой очень плотной звезды, где вещество находится под огромным давлением.

Существуют разные теории, и некоторые даже предполагают, что внутри нейтронных звезд давление настолько высоко, что даже перестают существовать ядра атомов и вся внутренность этих звезд состоит из кварковой материи. Эта элементарная частица является фундаментальной составляющей всей обычной материи.

Нейтронные звезды по структуре напоминают шоколадные конфеты

Немецкие ученые в своем новом исследовании объединили теоретическую ядерную физику и астрофизические наблюдения для того, чтобы создать разные уравнения состояния для нейтронной звезды. Эти уравнения связывают воедино давление, объем и температуру нейтронной звезды.

Ученые использовали полученные уравнения состояния для изучения скорости звука внутри нейтронной звезды. Дело в том, что звуковые волны на Земле или Марсе проходят через объекты разной плотности могут показать их особенную внутреннюю структуру.

[ + – ] По словам ученых, нейтронные звезды по структуре скорее всего похожи на шоколадные конфеты с разной начинкой Фото: ScienceAlert

Моделирование показало, что при прохождении звука через нейтронную звезду, ее внутренние структуры были неоднородными у звезд с разной массой. Например, если масса нейтронной звезды была меньше, чем 1,7 массы Солнца, то такая звезда имела мягкую оболочку и твердое ядро. Если масса звезды была выше этого показателя, то она имела твердую оболочку и мягкое ядро.

По словам ученых, нейтронные звезды по структуре скорее всего, похожи на шоколадные конфеты с разной начинкой:

Более легкие нейтронные звезды похожи на покрытие мягким шоколадом конфеты с твердым орехом внутри;

Более тяжелые нейтронные звезды похожи на конфеты с твердым шоколадным покрытием и мягкой начинкой внутри.

Выводы ученых согласуются с существующими теориями о составе нейтронных звезд и в то же время дают новую пищу для размышлений. Также результаты этого исследования могут объяснить тот факт, что независимо от массы, все нейтронные звезды имеют почти одинаковый диаметр.

Фокус уже писал о том, что астрономам удалось сделать важное открытие. Они смогли обнаружить обнаженное пульсирующее ядро огромной звезды.

Также Фокус писал о том, что комический телескоп Уэбб сделал снимок рождения новой звезды. Эта протозвезда находится еще в стадии превращения в обычную звезду, но данный процесс наглядно демонстрирует то, как родилось Солнце и наша звездная система.