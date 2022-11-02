Душа нараспашку. Астрономы впервые увидели обнаженное пульсирующее ядро огромной звезды

О существовании подобных объектов ученые уже предполагали раньше и только сейчас теория нашла свое подтверждение.

Related video

Трое ученых из Германии, Австрии и Швейцарии смогли обнаружить уникальный объект. Они впервые нашли обнаженное пульсирующее ядро огромной звезды и это открытие произошло абсолютно случайно, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ядро – это самая внутренняя часть любой заезды. Чаще всего такие ядра покрыты непрозрачной оболочкой. Ученые раньше предполагали, что такие ядра могут появиться без оболочки, если будут соответствующие условия, которые приведут к ее удалению. Но до сих пор таких ядер никто не видел.

До этого открытия звезда под названием Гамма Голубя считалась обычной среднестатистической звездой. Она находится в созвездии Голубя на расстоянии в примерно 870 световых лет от нас. Это пульсирующая звезда, которая имеет своего компаньона и в 6 раз тяжелее Солнца, а также в 5 раз больше нашей звезды по размерам. Принято считать, что этой звезде более 20 млн лет и она находится на поздней стадии своей эволюции и скоро ее звездная жизнь закончится.

[ + – ] До этого открытия звезда под названием Гамма Голубя считалась обычной среднестатистической звездой. Она находится в созвездии Голубя на расстоянии в примерно 870 световых лет от нас. Это пульсирующая звезда, которая имеет своего компаньона и в 6 раз тяжелее Солнца, а также в 5 раз больше нашей звезды по размерам. Принято считать, что этой звезде более 20 млн лет и она находится на поздней стадии своей эволюции и скоро ее звездная жизнь закончится Фото: NOIRLab

По словам ученых, свое открытие они сделали абсолютно случайно, когда исследовали группу звезд. Их данные показали, что Гамма Голубя выглядит как-то необычно. Тщательное исследование показало, что у нее отсутствует внешняя оболочка. Значит что-то произошло в далеком космосе, что привело к тому, что эта огромная звезда потеряла свой внешний слой и оставила после себя только пульсирующее ядро.

Ученые считают, что именно из-за потери своей оболочки Гамма Голубя сейчас в 5 раз больше Солнца, но раньше она была намного больше и в 12 раз тяжелее нашей звезды. По словам ученых, им просто повезло застать звезду в таком состоянии, ведь оголенное ядро будет существовать недолго по космическим меркам – всего примерно 10 тысяч лет.

Астрономы считают, что Гамма Голубя была обычной массивной звездой у которой закончился водород. Из-за этого ее оболочка расширилась, а звезда-компаньон своей гравитацией способствовала ее исчезновению.

Ученые полагают, что сейчас эта звезда находится на последней стадии своего жизненного цикла и в будущем взорвется сверхновой с обнаженным ядром. В конце концов это ядро сожмется до таких маленьких размеров, что превратится в самый плотный объект во Вселенной – нейтронную звезду.

[ + – ] Ученые полагают, что сейчас эта звезда находится на последней стадии своего жизненного цикла и в будущем взорвется сверхновой с обнаженным ядром. В конце концов это ядро сожмется до таких маленьких размеров, что превратится в самый плотный объект во Вселенной – нейтронную звезду Фото: ESO

Что касается новых исследований космоса, то как уже писал Фокус, черные дыры оказывается могут иметь свойства квантовых частиц. И одновременно они могут иметь абсолютно разные характеристики, то есть быть большими и маленьким, а также живыми и мертвыми.

Также Фокус писал о том, что возможно астрономам удалось обнаружить тип звезд, которые являются только гипотетическими и до этого их еще никогда не находили в космосе.