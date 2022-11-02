Душа навстіж. Астрономи вперше побачили оголене ядро величезної зірки, яке пульсує

Про існування подібних об'єктів учені вже припускали раніше, і тільки зараз теорія знайшла своє підтвердження.

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Троє вчених із Німеччини, Австрії та Швейцарії змогли виявити унікальний об'єкт. Вони вперше знайшли оголене пульсуюче ядро величезної зірки, і це відкриття сталося абсолютно випадковим, пише Phys.

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Ядро – це внутрішня частина будь-якої заїзди. Найчастіше такі ядра вкриті непрозорою оболонкою. Вчені раніше припускали, що такі ядра можуть з'явитися без оболонки, якщо відповідні умови, які призведуть до її видалення. Але досі таких ядер ніхто не бачив.

До цього відкриття зірка під назвою Гамма Голубя вважалася звичайною середньою зіркою. Вона знаходиться в сузір'ї Голубя на відстані приблизно 870 світлових років від нас. Це пульсуюча зірка, яка має свого компаньйона і в 6 разів важча за Сонце, а також у 5 разів більша за нашу зірку за розмірами. Прийнято вважати, що цій зірці понад 20 млн. років і вона знаходиться на пізній стадії своєї еволюції і незабаром її зіркове життя закінчиться.

[ + – ] До цього відкриття зірка під назвою Гамма Голубя вважалася звичайною середньою зіркою. Вона знаходиться в сузір'ї Голубя на відстані приблизно 870 світлових років від нас. Це пульсуюча зірка, яка має свого компаньйона і в 6 разів важча за Сонце, а також у 5 разів більша за нашу зірку за розмірами. Прийнято вважати, що цій зірці понад 20 млн. років і вона знаходиться на пізній стадії своєї еволюції і незабаром її зіркове життя закінчиться Фото: комета

За словами вчених, своє відкриття вони зробили цілком випадково, коли досліджували групу зірок. Їхні дані показали, що Гамма Голубя виглядає якось незвично. Ретельне дослідження показало, що вона відсутня зовнішня оболонка. Значить, щось сталося в далекому космосі, що призвело до того, що ця величезна зірка втратила свій зовнішній шар і залишила після себе тільки пульсуюче ядро.

Вчені вважають, що саме через втрату своєї оболонки Гамма Голубя зараз у 5 разів більше Сонця, але раніше вона була набагато більшою і в 12 разів важчою за нашу зірку. За словами вчених, їм просто пощастило застати зірку в такому стані, адже оголене ядро існуватиме недовго за космічними мірками – приблизно 10 тисяч років.

Астрономи вважають, що Гамма Голубя була звичайною масивною зіркою, у якої закінчився водень. Через це її оболонка розширилася, а зірка-компаньйон своєю гравітацією сприяла її зникненню.

Вчені вважають, що зараз ця зірка знаходиться на останній стадії свого життєвого циклу і в майбутньому вибухне надновою з оголеним ядром. Зрештою це ядро стиснеться до таких маленьких розмірів, що перетвориться на найщільніший об'єкт у Всесвіті – нейтронну зірку.

[ + – ] Вчені вважають, що зараз ця зірка знаходиться на останній стадії свого життєвого циклу і в майбутньому вибухне надновою з оголеним ядром. Зрештою це ядро стиснеться до таких маленьких розмірів, що перетвориться на найщільніший об'єкт у Всесвіті – нейтронну зірку Фото: ESO

Що стосується нових досліджень космосу, то як уже писав Фокус, чорні діри виявляється можуть мати властивості квантових частинок. І одночасно вони можуть мати абсолютно різні характеристики, тобто бути великими і маленькими, а також живими і мертвими.

Також Фокус писав про те, що можливо астрономам вдалося виявити тип зірок, які є лише гіпотетичними і раніше ще ніколи не знаходили в космосі.