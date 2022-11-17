Так рождалась Солнечная система. Телескоп Уэбб обнаружил космические песочные часы (фото)

На новом изображении телескопа Уэбб можно увидеть рождение новой звезды в окружении облака из газа.

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Космический телескоп Уэбб сделал потрясающее изображении облака из газа и пыли, которое приняло форму песочных часов. На самом деле это вещество вылетает из протозвезды, которая находится на самой начальной стадии формирования. Эта будущая полноценная звезда находится в самом центре космических песочных часов, пишет The Guardian.

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Телескоп Уэбб с помощью своей камеры для наблюдений в ближнем инфракрасном диапазоне, NIRCam, обнаружил неизвестные ранее особенности протозвезды под названием L1527. Протозвездами называют зачатки будущих обычных звезд, когда они только накапливают вещество для своего формирования.

Эта протозвезда находится в области образования новых звезд под названием Молекулярное облако Тельца, и оно расположено на расстоянии в 430 световых лет от нас. По словам ученых, этой протозвезде всего 100 тысяч лет, и она проходит самую раннюю стадию своего формирования. Эта протозвезда находится в центре газового облака, которое похоже по форме на песочные часы. Такую форму облако приобрело из-за того, что протозвезда во время формирования выбрасывает в космос свое вещество, а ее свет освещает эти две части облака.

[ + – ] Телескоп Уэбб с помощью своей камеры для наблюдений в ближнем инфракрасном диапазоне, NIRCam, обнаружил неизвестные ранее особенности протозвезды под названием L1527 Фото: NASA

Облако имеет оранжевый и синий цвета и это связано с количеством пыли, которая находится между телескопом и самой протозвездой. Там, где слой пыли толще, виден оранжевый цвет, где пыли меньше – синий. Эти облако, которое находится рядом с молодой звездой, астрономы раньше не наблюдали и только мощный прибор телескопа Уэбба позволил сделать его изображение.

Протозвезда L1527 еще недостаточно сильная, чтобы в ней началась термоядерная реакция, которая является жизненной силой для поддержания существования звезд. Пока что, эта молодая звезда представляет собой сгусток вещества, масса которого эквивалентна от 20% до 40% массы нашего Солнца.

[ + – ] Молекулярное облако Тельца Фото: ESA

Саму звезду окружает аккреционный диск – это газ и пыль, которые окружают звезду и из него она получает новые порции материала для дальнейшего формирования. Кстати, этот аккреционный диск по размерам сравним с размерами нашей Солнечной системы и в нем также вскоре будут формироваться планеты. Поэтому то, как выглядит протозвезда L1527 является яркой иллюстрацией того, как выглядело Солнце и вся Солнечная система в самом начале своего формирования.

Окружающий молодую звезду диск будет снабжать звезду необходимым ей веществом до того момента, когда внутри нее не начнется стабильная термоядерная реакция.

По мере того, как звезда будет накапливать все больше вещества и набирать большую массу, температура ее ядра будет увеличиваться и при достижении определенных значений начнется термоядерный синтез. После этого данная протозвезда превратится в настоящую звезду.

Как уже писал Фокус, угроза от микрометеоритов для телескопа Уэбб никуда не исчезла. Поэтому NASA вынуждено изменить его положение в космосе.

Также Фокус писал о том, что загадка звезды Бетельгейзе нашла еще один вариант ответа от ученых. Речь идет о знаменитом потемнении этого гиганта, над причинами которого до сих пор ломают голову астрономы.