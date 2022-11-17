Угроза не исчезла. NASA вынуждено изменить положение телескопа Уэбба в космосе

Ученые решили изменить план наблюдений за космосом, чтобы главное зеркало телескопа не повредили удары микрометеоритов.

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Прошло 4 месяца с момента официального начала работы космического телескопа Уэбба, но за это время и еще до начала его научной деятельности, в главное зеркало обсерватории уже врезалось 14 микрометеоритов. Чтобы избежать дальнейших столкновений и соответственно повреждений огромного 6,5-метрового зеркала телескопа, в NASA решили изменить план наблюдений за космосом. Для этого были определены безопасные зоны, в которых телескоп сможет избегать критических для его работы ударов космических камней, пишет Space.

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С первым значительным повреждением главного зеркала телескоп Уэбб столкнулся еще в мае этого года. Как уже писал Фокус, еще до официального старта его научной деятельности в телескоп врезалось несколько крошечных микрометеоритов. Это не привело к сбоям в работе обсерватории.

Также Фокус уже писал о том, что в NASA провели расчеты и выяснили, что подобные столкновения будут угрожать телескопу практически каждый месяц.

В июле этого года, как уже писал Фокус, ученые также зафиксировали попадание в главное зеркало космического телескопа новых микрометеоритов, которое нанесли некоторые повреждения одному из сегментов зеркала. Но и после этого обсерватория продолжила свою работу.

В целом ученые зафиксировали за более чем 4 месяца уже 14 столкновений телескопа Уэбба с космическими камнями. По словам Ли Файнберга из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, эти микрометеориты имеют огромную скорость и в какой-то момент могут нанести критический ущерб обсерватории, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от нас.

[ + – ] В целом ученые зафиксировали за более чем 4 месяца уже 14 столкновений телескопа Уэбб с космическими камнями Фото: NASA

При постройке телескопа инженеры учитывали возможность того, что он будет подвергаться ударам микрометеоритов, но сделали все возможное, что он мог их избежать. Но как показала практика предугадать все возможные варианты очень сложно.

У телескопа Уэбба огромное главное зеркало, которое менее защищено, чем меньшее и покрытое защитным покровом зеркало космического телескопа Хаббл. Ели бы у Уэбба было зеркало меньших размеров и имело бы дополнительный защитный экран, то это уменьшило бы его способность наблюдать за очень далекими объектами, которые находятся в миллиардах световых лет от нас, говорят ученые.

Ученые из NASA определили более безопасные зоны в космосе, где телескоп Уэбба сможет избежать критических попаданий метеоритов. Для этого телескоп будет менять положение зеркала и маневрировать так, чтобы постоянно находится в этих безопасных зонах.

Хотя это сделает наблюдения за космосом немного сложнее, но зато спасет телескоп от ударов. Но с другой стороны, инженеры NASA решили, что в определенные периоды, когда угроза попадания микрометеоритов будет очень низкой, то телескоп Уэбба будет работать так же, как и раньше, чтобы извлекать максимум от наблюдений за космосом.

Как уже писал Фокус, недавно телескоп Уэбб сделал изображении особой галактики, которая не взаимодействует с себе подобными объектами. Эта галактика расположена рядом с Млечным путем и является свидетелем ранней Вселенной.