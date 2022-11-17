Загроза не зникла. NASA змушене змінити положення телескопа Вебба у космосі

Вчені вирішили змінити план спостережень за космосом, щоб головне дзеркало телескопа не пошкодилося від ударів мікрометеоритів.

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Пройшло 4 місяці з моменту офіційного початку роботи космічного телескопа Вебба, але за цей час і ще до початку його наукової діяльності в головне дзеркало обсерваторії вже врізалося 14 мікрометеоритів. Щоб уникнути подальших зіткнень і ушкоджень величезного 6,5-метрового дзеркала телескопа, в NASA вирішили змінити план спостережень за космосом. Для цього визначено безпечні зони, в яких телескоп зможе уникати критичних для його роботи ударів космічного каміння, пише Space.

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З першим значним пошкодженням головного дзеркала телескоп Вебб зіткнувся ще у травні цього року. Як уже писав Фокус, ще до офіційного старту його наукової діяльності в телескоп врізалося кілька крихітних мікрометеоритів. Це не призвело до збоїв у роботі обсерваторії.

Також Фокус вже писав про те, що в NASA провели розрахунки та з'ясували, що такі сутички загрожуватимуть телескопу практично щомісяця.

У липні цього року, як уже писав Фокус, вчені також зафіксували попадання в головне дзеркало космічного телескопа нових мікрометеоритів, яке завдали деяких пошкоджень одному із сегментів дзеркала. Але й після цього обсерваторія продовжила свою роботу.

Загалом вчені зафіксували за понад 4 місяці вже 14 зіткнень телескопа Вебба з космічним камінням. За словами Лі Файнберга з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, ці мікрометеорити мають величезну швидкість і в якийсь момент можуть завдати критичної шкоди обсерваторії, яка знаходиться на відстані 1,5 млн км від нас.

[ + – ] Загалом вчені зафіксували за понад 4 місяці вже 14 зіткнень телескопа Вебб із космічним камінням Фото: NASA

Будуючи телескоп, інженери враховували можливість того, що він зазнаватиме ударів мікрометеоритів, але зробили все можливе, що він міг їх уникнути. Але, як показала практика, передбачити всі можливі варіанти дуже складно.

Телескоп Вебба має величезне головне дзеркало, яке менш захищене, ніж менше і вкрите захисним покривом дзеркало космічного телескопа Габбл. Якби Вебба мав дзеркало менших розмірів і мав би додатковий захисний екран, то це зменшило б його здатність спостерігати за дуже далекими об'єктами, які знаходяться в мільярдах світлових років від нас, кажуть вчені.

Вчені з NASA визначили безпечніші зони в космосі, де телескоп Вебба зможе уникнути критичних попадань метеоритів. Для цього телескоп змінюватиме положення дзеркала і маневруватиме так, щоб постійно перебуватиме в цих безпечних зонах.

Хоча це зробить спостереження за космосом трохи складніше, зате врятує телескоп від ударів. Але з іншого боку, інженери NASA вирішили, що в певні періоди, коли загроза потрапляння мікрометеоритів буде дуже низькою, телескоп Вебба працюватиме так само, як і раніше, щоб витягувати максимум від спостережень за космосом.

Як уже писав Фокус, нещодавно телескоп Вебб зробив зображення особливої галактики, яка не взаємодіє з собі подібними об'єктами. Ця галактика розташована поруч із Чумацьким Шляхом і є свідком раннього Всесвіту.