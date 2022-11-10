Свідок раннього Всесвіту. Телескоп Вебба зробив зображення самотньої галактики поряд із Чумацьким Шляхом (фото)

Уперше ця галактика потрапила в об'єктив камер космічного телескопа "Спітцер" у 2016 році, але зірки на знімку були розмитими плямами. Телескоп Вебба виправив цю помилку.

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Космічний телескоп Вебба зробив найдетальніше зображення близької до Чумацького Шляху карликової галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт (у міжнародній класифікації вона проходить також під назвою WLM). Це неправильна галактика, яка не має спіральної чи еліптичної структури, а отримала хаотичну форму. Галактика WLM є однією з найближчих до Чумацького Шляху та розташована на відстані 3 млн світлових років від нас. Але найголовніше, що її називають самотньою галактикою, оскільки вона не вступає у взаємодію космосу з іншими подібними космічними системами, пише Daily Mail.

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Телескоп Вебба використав для спостереження за галактикою Вольф-Ландмарк-Мелотт, яка за розмірами в 10 разів менша за нашу галактику, камеру для спостережень у ближньому інфрачервоному діапазоні світла NIRCam. Завдяки цьому тепер учені отримали надзвичайне детальне зображення цієї карликової галактики, на якому видно тисячі блискучих зірок.

У 2016 році космічний телескоп "Спітцер" уже робив зображення галактики WLM, але його прилади не дозволили отримати значної чіткості, а тому зірки на знімку мали вигляд розмитих плям.

[ + – ] Зображення галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт від телескопа "Спітцер" (ліворуч) і телескопа Вебба (праворуч) Фото: NASA

Галактику WLM відкрив ще в 1909 році астроном Макс Вольф, а особливості її галактичної природи розкрили дослідники Кнут Ландмарк і Філберт Жак Мелотт у 1926 році. Саме тому ця галактика отримала таку назву.

[ + – ] Це неправильна галактика, яка не має спіральної чи еліптичної структури, а отримала хаотичнішу форму. Галактика WLM є однією з найближчих до Чумацького Шляху та розташована на відстані 3 млн світлових років від нас. Цей знімок був отриманий за допомогою комплексу величезних наземних телескопів VLT. Фото: ESO

За словами Крістен МакКвінн із Рутгерського університету, штат Нью-Джерсі, що в США, ця галактика може пропонує вченим ідеальний засіб для вивчення особливостей раннього Всесвіту. Адже WLM містить зірки, які з'явилися мільярди років тому, невдовзі після Великого вибуху. Також газ, із якого складається галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт схожий на газ, із якого складалися галактики в ранньому Всесвіті, тобто її хімічний склад подібний до найраніших галактик.

[ + – ] Ця галактика може пропонує вченим ідеальний засіб для вивчення особливостей раннього Всесвіту. Адже WLM містить зірки, які з'явилися мільярди років тому, невдовзі після Великого вибуху. Також газ, із якого складається галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт схожий на газ, із якого складалися галактики в ранньому Всесвіті, тобто її хімічний склад подібний до найраніших галактик. Фото: NASA

Крім того, що це неправильна галактика, її особливістю є те, що вона ізольована чи самотня у космосі. Це означає, що вона не взаємодіє з іншими галактиками, у тому числі і Чумацьким Шляхом, хоч і знаходиться відносно близько від нього.

Через те, що WLM не взаємодіє з Чумацьким Шляхом, вона представляє особливий інтерес для вчених. Завдяки спостереженню космічного телескопа Вебба астрономи можуть побачити, як з'являються та розвиваються зірки у маленькій галактиці. А роблять вони це так само, як це відбувалося на початку історії Всесвіту.

"Це справді дивовижне, унікальне зображення. На новому знімку можна розрізнити дуже багато окремих зірок, які мають різний колір, різний розмір, температуру, вік, а також вони знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу. На зображенні також видно хмари з газу та фонові галактики з приливними хвостами. Це такий потік зірок і газу, який відходить від галактики, коли вона взаємодіє з іншим подібним об'єктом", — каже МакКвінн.

За словами вченої, у галактиці Вольф-Ландмарк-Мелотт існують зірки, які мають невелику масу. Такі зірки живуть мільярди років, а тому швидше за все з'явилися незабаром після народження Всесвіту.

"Якщо детально вивчити властивості цих зірок і дізнатися точний їх вік, то можна зрозуміти, як відбувалося зіркоутворення на початку історії космосу", — говорить МакКуінн.

Фокус вже писав про те, що вчені збираються шукати позаземне життя за допомогою космічного телескопа Вебба, використовуючи для пошуків "веселячий газ".

Також Фокус писав про те, що у телескопа Вебба з'явилися проблеми з одним із його головних приладів, але вчені на Землі зробили все необхідне, щоб усе вирішилося у позитивному плані.

Що стосується приливних галактичних хвостів, про які було сказано вище, то приклад подібних структур показав космічний телескоп Хабл на прикладі двох далеких пекулярних галактик, як уже писав Фокус.