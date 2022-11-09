"Веселящий газ" допоможе космічному телескопу Вебба виявити позаземне життя

Оксид азоту може бути біосигнатурою, тобто ознакою наявності життя, яке можна знайти в атмосферах далеких екзопланет.

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Шукати позаземне життя — це не зовсім весело, але вчені вважають, що все-таки в пошуках ознак життя на інших планетах галактики може допомогти саме "веселящий газ". Так іноді називають оксид азоту (N2O) через те, що цей негорючий безбарвний газ у разі впливу на людину має п'янкий ефект і викликає напади сміху. Але в новому дослідженні йдеться про те, що космічний телескоп Вебба повинен шукати цей газ в атмосферах екзопланет, що може свідчити про наявність там життя, пише Space.

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"Багато вчених вважають, що в атмосферах екзопланет потрібно шукати метан і кисень, які будуть біосигнатурами, тобто ознаками життя на цих планетах. Але мало хто розглядає оксид азоту в цій ролі. Ми вважаємо, що це помилка", — каже Едді Швітерман із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США.

На планеті оксид азоту — це природний побічний продукт деяких живих організмів. Наприклад, мікроорганізми поглинають сполуки азоту й розщеплюють їх до нітратів, виділяючи водночас метаболічну енергію. Ще один приклад стосується домашніх рибок. Будь-який їх власник знає, що причина, через яку акваріуми необхідно постійно чистити, — це видалення надлишків нітратів, які там накопичуються.

Але існують бактерії, які дуже люблять поглинати нітрати з подальшим перетворенням їх на оксид азоту. Виходить, велика наявність цього газу в атмосфері іншої планети може бути біосигнатурою, яка говорить про те, що тут є життя. Але найголовніше оксид азоту може успішно виявити телескоп Вебба в ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.

[ + – ] Учені вважають, що на таких планетах, як у зоряній системі TRAPPIST-1, що обертаються навколо холодного червоного карлика, оксид азоту краще зберігається в атмосфері Фото: NASA

Американські вчені створили комп'ютерну модель, щоб з'ясувати, скільки саме оксиду азоту має бути в атмосфері однієї з планет у зоряній системі TRAPPIST-1, яка розташована на відстані 39 світлових років від нас, щоб телескоп Вебба зміг побачити сліди його присутності. Моделювання показало, що в атмосфері далекої планети можна знайти стільки ж оксиду азоту, скільки можна знайти на Землі вуглекислого газу та метану. Але на Землі немає такої кількості оксиду азоту, тому як це можливо на іншій планеті?

"Такий викид оксиду азоту в атмосферу відбувався на землі в часи протерозойського еону. Це найтриваліший період в історії Землі, який почався 2,5 млрд років тому і закінчився приблизно 540 млн років тому. Цей період почався з того, що атмосфера нашої планети почала насичуватися киснем, а в кінці цього періоду з'явилося складне багатоклітинне життя. Ми вважаємо, що щось подібне може відбуватися на цих екзопланетах", — каже Швітерман.

Учені вважають, що на таких планетах, як у зоряній системі TRAPPIST-1, що обертаються навколо холодного червоного карлика, оксид азоту краще зберігається в атмосфері. Справа в тому, що такі зірки, на відміну від нашого Сонця, не випускають дуже сильного випромінювання, яке могло б зруйнувати молекули оксиду азоту.

Але, з іншого боку, оксид азоту в атмосферах цих планет може бути створений у результаті інших фізичних процесів, а це означатиме, що мікроорганізмів тут немає.

Про те, що вчені виявили в зорянійсистемі TRAPPIST-1 як мінімум 7 кам'янистих планет, які можуть бути схожими на Землю, Фокус уже докладно писав.

Також Фокус писав про ще дві планети, які схожі на нашу Землю й також обертаються, як і попередня група, навколо холодного червоного карлика.

Що стосується самого космічного телескопа Вебба, то вченим нарешті вдалося впоратися з технічною проблемою, яка виникла в одному з чотирьох головних приладів обсерваторії, як уже писав Фокус.