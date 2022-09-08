Астрономи виявили дві нові супер-Землі біля дуже холодної зірки: чим вони унікальні

Одна з цих планет розташована в населюваній зоні, і, можливо, там може бути життя.

Міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є супер-Землями. Це кам'янисті планети, які за масою більші за Землю, але менші за Нептун. Відкриті планети обертаються навколо червоного карлика, температура якого вдвічі менша за температуру Сонця. Але одна з них розташована в зоні життя та становить особливий науковий інтерес, адже там може бути атмосфера та навіть життя, пише Space.

На відстані приблизно 100 світлових років від нас у сузір'ї Ерідан є червоний карлик — дуже холодна зірка з температурою 2600 градусів за Цельсієм (температура Сонця — 5500 градусів за Цельсієм). Ця зірка з назвою LP 890-9 (її ще називають TOI-4306 або SPECULOOS 2) за масою майже в 10 разів менша за Сонце та майже в 7 разів менша за розміром.

[ + – ] На відстані приблизно 100 світлових років від нас у сузір'ї Ерідан є червоний карлик — дуже холодна зірка з температурою 2600 градусів за Цельсієм (температура Сонця — 5500 градусів за Цельсієм). Ця зірка з назвою LP 890-9 (її ще називають TOI-4306 або SPECULOOS 2) за масою майже в 10 разів менша за Сонце та майже в 7 разів менша за розміром. Ілюстрація Фото: space.com

За допомогою космічного телескопа TESS і наземних телескопів із проєкту SPECULOOS (телескопи розташовані в Чилі та на острові Тенеріфе, що на Канарських островах) учені виявили навколо цієї холодної зірки дві планети — LP 890-9 b та LP 890-9 с.

Це вже другий випадок в історії, коли вченим вдалося виявити планети біля холодного червоного карлика. Першою такою зіркою була TRAPPIST-1, навколо якої обертаються 7 планет, і 3 з них перебувають у зоні життя. Про плани вчених ці планети Фокус уже писав.

[ + – ] Це вже другий випадок в історії, коли вченим вдалося виявити планети біля холодного червоного карлика. Першою такою зіркою була TRAPPIST-1, навколо якої обертаються 7 планет, і 3 з них перебувають у зоні населюваності. Ілюстрація Фото: NASA

Зона життя — це місце обертання планети навколо своєї зірки, де буде не надто холодно та не дуже спекотно, щоб на планеті могла існувати вода в рідкому вигляді.

Учені вважають, що нова планета LP 890-9 з обертається навколо своєї зірки якраз у зоні життя. Вона більша, ніж LP 890-9 b за розміром, на 40% більше за розмір Землі та робить повний оборот навколо зірки за 8,5 земного дняю Тобто рік тут триває трохи більше тижня.

Що стосується планети LP 890-9 b, то вона розташована ближче до зірки, і, відповідно, тут трохи спекотніше, ніж на LP 890-9 с. Ця планета приблизно на 30% більша за Землю за розміром і робить повний оборот навколо своєї зірки за 2,7 земного дня.

[ + – ] Учені вважають, що нова планета LP 890-9 з обертається навколо своєї зірки якраз у зоні життя. Вона більша, ніж LP 890-9 b за розміром, на 40% більше за розмір Землі та робить повний оборот навколо зірки за 8,5 земного дняю Тобто рік тут триває трохи більше тижня. Ілюстрація Фото: wikipedia

"Проєкт SPECULOOS призначений для пошуку потенційно придатних для життя планет, які схожі на Землю та які обертаються навколо маленьких і холодних зірок. На таких планетах легше виявити атмосферу, а також простіше вивчити їхній хімічний склад, щоб знайти потенційні ознаки життя. У цьому нам, можливо, допоможе телескоп Вебба", — каже Майкл Гіллон із Льєзького університету, що в Бельгії.

За словами вчених, тепер потрібно з'ясувати, чи має планета LP 890-9 атмосферу, і якщо вона там існує, то наскільки екзопланета придатна для підтримання життя.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебба виявив на далекій планеті хмари із земної речовини.

Що стосується об'єктів Сонячної системи, то Фокус уже писав про те, що вченим, здається, вдалося розгадати загадку супутника Плутона. На Хароні є незвичайна червона пляма, і астрономи довгий час сперечалися, чому вона має такий колір.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як небезпечна подорож Землі через Чумацький Шлях впливає на планету.